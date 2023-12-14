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Токаев прибыл во Дворец единоборств, чтобы поддержать национальную сборную РК по футзалу

президент РК Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл во Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, чтобы поддержать национальную сборную Казахстана по футзалу в матче против Нидерландов, сообщает Zakon.kz.

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Вместе с главой государства национальную сборную поддерживают чемпион мира по профессиональному боксу по версиям WBO, IBF Жанибек Алимханулы, президент КФФ Адилет Барменкулов, главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, вратарь Игорь Шацкий

футзал

Фото: Акорда

Встреча проходит в рамках квалификации ЧМ – 2024 по футзалу.

спорт

Фото: Акорда

Кадры с места событий опубликовала Акорда.

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