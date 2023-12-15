Роберто Баджо назвали лучшим игроком в истории итальянского футбола

Знаменитый форвард Роберто Баджо занял первое место в рейтинге лучших футболистов за всю историю Италии по версии FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет популярный английский журнал, Баджо встал во главе списка из 32 лучших итальянских футболистов, которые прославляли страну на мировых аренах. Роберто "Божественный хвостик", прозвище, которое в свое время он получил от болельщиков, в бытность своей карьеры защищал честь таких ведущих итальянских команд, как "Фиорентина", "Ювентус", "Милан" и "Интер".





Фото: Instagram/gianluigibuffon

Помимо Баджо топ-10 данного рейтинга составили не менее знаменитые футбольные личности, такие как Паоло Мальдини, Джанлуиджи Буффон, Джузеппе Меацца, Джанни Ривера, Франческо Тотти, Франко Барези, Андреа Пирло, Дино Дзофф и Алессандро Дель Пьеро.

Нельзя также не отметить, что в этот список лучших вошли также выдающиеся футболисты, среди которых Фабио Каннаваро, Алессандро Неста, Кристиан Вьери, Джорджо Кьеллини, Дженнаро Гаттузо, Джанлука Виалли и многие другие.

Стоит подчеркнуть, что итальянская школа футбола воспитала очень много гениальных и талантливых игроков, которые завоевали четыре титула чемпионов мира и два "золота" европейского первенства.