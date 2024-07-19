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Легендарный Яшин признан лучшим голкипером в истории мирового футбола

Футбол Лучший вратарь, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:00 Фото: Anefo/Lindeboom Henk
Знаменитый советский вратарь Лев Яшин занял первое место в рейтинге лучших голкиперов в истории футбола по версии FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

По мнению FourFourTwo, легендарный страж ворот московского "Динамо" и сборной СССР возглавил список из 32-х вратарей мирового уровня, как действующих, так и завершивших карьеру. Помимо Яшина, первую призовую тройку составили Мануэль Нойер (Германия) и Гордон Бэнкс (Англия).

Футбол Лучший вратарь, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:00

Фото: Instagram/manuelneuer

В топ-10 лучших голкиперов мира еще вошли: Икер Касильяс (Испания), Рикардо Самора (Испания), Зепп Майер (Германия), Джанлуиджи Буффон (Италия), Петр Чех (Чехия), Петер Шмейхель (Дания) и Дино Дзофф (Италия).

Футбол Лучший вратарь, фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 10:00

Фото: Instagram/gianluigibuffon

Между тем 18 июля завершились игры первого квалификационного раунда в трех еврокубках, где неудачно выступили три казахстанских клуба. 


"Ордабасы" провалил старт Лиги чемпионов УЕФА и теперь продолжит борьбу в Лиге конференций. "Тобол" покидает Лигу Европы и будет играть с командой из Шымкента в одном турнире. 

Если южане и костанайцы еще имеют шансы поиграть в нынешнем евросезоне, то "Актобе" уже завершил свои выступления.  

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