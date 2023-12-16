День Независимости, лучший игрок по футзалу и суд по делу о двойном убийстве – главное к утру
Особый статус: День Независимости
32 года назад, в 1991 году, Казахстан провозгласил свою независимость. Историки утверждают, что обретение независимости бывшими советскими республиками неразрывно связано именно с казахской историей. Об этом рассказывает Zakon.kz.
Лучший игрок сборной по футзалу
После исторического матча между Казахстаном и Нидерландами болельщики проголосовали за лучшего игрока казахстанской сборной по футзалу.
Суд по двойному убийству в Актобе
В Актобе рассматривают дело об убийстве местной жительницы и ее 16-летнего сына, которое произошло в марте этого года. Выжившая после нападения 13-летняя дочь погибшей рассказала подробности в суде.
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