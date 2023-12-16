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Криштиану Роналду оказался не самым дорогим футболистом чемпионата Саудовской Аравии

футбол, Роналду Фото: pixabay
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду остался вне сборной самых дорогих футболистов чемпионата Саудовской Аравии.

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Несмотря на то, что Роналду в нынешнем сезоне провел 15 матчей в чемпионате Саудовской Аравии, забил 16 мячей и сделал восемь голевых передач он не оказался в числе самых дорогих футболистов. Согласно списку, который составил портал Transfermarkt лидирующие позиции достались Неймару из "Аль-Хиляля", стоимость которого оценивается в 45 млн евро, и его одноклубнику Александару Митровичу (28 млн).

В качестве атакующих полузащитников в символическую сборную самых дорогих футболистов попали Отавио ("Аль-Наср", 30 млн), Сергей Милинкович-Савич ("Аль-Хиляль", 35 млн) и Малком ("Аль-Хиляль", 30 млн). Стоимость 38-летнего Роналду оценивается всего в 15 млн.

Напомним, что в Саудовской Аравии стартовал клубный чемпионат мира 2023 года по футболу. Недавно в рамках этого футбольного турнира египетский "Аль-Ахли" обыграл саудовский "Аль-Иттихад" в четвертьфинале клубного чемпионата со счетом 3:1.

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