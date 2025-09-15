Роналду награжден "Золотой бутсой" чемпионата Саудовской Аравии

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду получил "Золотую бутсу" чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/25. Нападающий "Аль-Насра" второй год подряд удостаивается этой чести, сообщает Zakon.kz.

Церемония вручения престижной награды случилась перед началом матча между "Аль-Насром" и "Аль-Холудом" в рамках второго тура саудовской Суперлиги.

40-летнему португальцу вручили приз лучшего бомбардира местного чемпионата прошлого сезона. Тогда он забил 25 голов в 30 матчах.

Нельзя не отметить, что Роналду становится лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии второй год подряд.

Получив "Золотую бутсу", Роналду отыграл весь матч против "Аль-Холуда", но не отметился результативными действиями.

Вместо него забивали его напарники Садио Мане и Иньиго Мартинес. Обыграв соперника, "Аль-Наср" с активом в шесть очков располагается на первой строчке таблицы чемпионата Саудовской Аравии.

Также стоит подчеркнуть, что для Криштиану это вторая награда за последние несколько дней. Чуть ранее он удостоился звания "Лучший игрок всех времен".