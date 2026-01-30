#Казахстан в сравнении
Спорт

Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Жеребьевка Стыков, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 17:19 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, по итогам которого можно заметить немало интересных пар и непредсказуемых результатов, сообщает Zakon.kz.

Как известно, в дополнительном раунде плей-офф Лиги чемпионов принимают участие 16 клубов, которые завершили общий этап турнира с 9-го по 24-е места в итоговой таблице.

Таким образом, по итогам жеребьевки образованы следующие пары стыковых матчей:

"Боруссия" – "Аталанта".

"Байер" – "Олимпиакос".

"Ювентус" – "Галатасарай".

"Атлетико" – "Брюгге".

"Ньюкасл" – "Карабах".

ПСЖ – "Монако".

"Реал" – "Бенфика".

"Интер" – "Буде-Глимт".

Первые игры в этих парах пройдут 17-18 февраля, а ответные запланированы на 24-25 февраля.

Победители стыковых матчей получат путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с первой восьмеркой лучших клубов общего этапа.

К этому часу Суперкомпьютер назвал неоспоримого фаворита самого престижного клубного турнира Европы.

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Стали известны пары стыковых матчей Лиги конференций УЕФА
08:20, 17 января 2026
Стали известны пары стыковых матчей Лиги конференций УЕФА
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
19:28, 18 декабря 2023
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Итоги первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА
03:20, 13 февраля 2025
Итоги первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА
