Стали известны итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/ReaLmadrid
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26, по итогам которого можно заметить немало интересных пар и непредсказуемых результатов, сообщает Zakon.kz.
Как известно, в дополнительном раунде плей-офф Лиги чемпионов принимают участие 16 клубов, которые завершили общий этап турнира с 9-го по 24-е места в итоговой таблице.
Таким образом, по итогам жеребьевки образованы следующие пары стыковых матчей:
"Боруссия" – "Аталанта".
"Байер" – "Олимпиакос".
"Ювентус" – "Галатасарай".
"Атлетико" – "Брюгге".
"Ньюкасл" – "Карабах".
ПСЖ – "Монако".
"Реал" – "Бенфика".
"Интер" – "Буде-Глимт".
Первые игры в этих парах пройдут 17-18 февраля, а ответные запланированы на 24-25 февраля.
Победители стыковых матчей получат путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов, где сыграют с первой восьмеркой лучших клубов общего этапа.
К этому часу Суперкомпьютер назвал неоспоримого фаворита самого престижного клубного турнира Европы.
