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Крупное поражение Бразилии возглавило список сенсаций в истории мундиалей

Футбол Сенсация Бразилия Фото: pixabay
Английский журнал FourFourTwo опубликовал рейтинг 32 сенсационных матчей за всю историю мировых первенств по футболу. На первой строчке данного списка стоит поражение сборной Бразилии со счетом 1:7 от команды Германии, сообщает Zakon.kz.

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Кудесники мяча потерпели столь крупное поражение от Бундестим на ЧМ-2014, который проходил на их же Родине, в Бразилии. Это был матч стадии полуфинала, когда в ворота хозяев поля влетело семь мячей.

9 июля 2014 года запомнится всем бразильским болельщикам как один из черных дней в истории самой титулованной сборной мира. Стоит отметить, что в активе бразильской дружины пять золотых медалей в истории мундиалей.

На второй строчке рейтинга исторических сенсаций снова оказались немцы, когда они сотворили чудо, которое получило название "Бернское". В финале ЧМ-1954 года в Швейцарии команда Германии преподнесла сюрприз, обыграв сборную Венгрии (3:2), самый грозный коллектив тех времен. На третьем месте – сборная США, которая в далеком 1950 году в Бразилии обыграла англичан со счетом 1:0. Тогда в состав американцев входили непрофессиональные игроки, часть из которых даже не работала.

Далее по списку можно отметить громкие победы Северной Кореи над Италией (1:0) на ЧМ-1966, Уругвая над Бразилией (2:1) в финале мундиаля-1950.

В топ-10 сенсаций футбольных мировых первенств также вошли следующие матчи: Франция – Сенегал (0:1) в подгруппе на ЧМ-2002, Аргентина – Камерун (0:1) в групповой стадии на ЧМ-1990, Испания – Северная Ирландия (0:1) в подгруппе на ЧМ-1982, Бразилия – Франция (0:3) в финале ЧМ-1998 и Аргентина – Саудовская Аравия (1:2) в группе на ЧМ-2022.

Куандык Шынасилов
ЧМ-2022 Бразилия Германия
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