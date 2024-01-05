Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Сколько медалей рассчитывает взять Казахстан на Юношеских играх в Канвондо

Участники ЗЮО-2024 Фото: Instagram/drs_kz
C 19 января по 1 февраля 2024 года в городе Каннын (провинция Канвондо, Южная Корея) пройдут IV зимние Юношеские Олимпийские игры, где представители Казахстана планируют завоевать несколько медалей по различным видам спорта, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

На этих Играх выступят порядка 1900 атлетов из 81 страны, которые разыграют медали в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Это наибольшее количество участников за всю историю проведения данных соревнований, передает пресс-служба МТС РК.  

На I зимних ЮОИ, которые прошли 12 лет назад в австрийском Инсбруке, сборная Казахстана выиграла одну серебряную и две бронзовые медали, что позволило занять 23-е место в общем зачете. Биатлонистка Галина Вишневская в спринте стала второй, а в гонке преследования – третьей. Лыжник Сергей Малышев также выиграл бронзовую медаль в гонке классическим стилем.

Фигурное катание медаль ЗЮО

Фото: Instagram/elizabetkz

А в 2016 году на арене норвежского Лиллехаммера наша команда завоевала одну серебряную и три бронзовые награды. Второе место в смешанных командных соревнованиях по конькобежному спорту занял Анвар Мухамадеев. На третью ступень пьедестала почета поднялись биатлонистка Арина Пантова (спринт), фигуристка Элизабет Турсынбаева и шорт-трекистка Анита Нагай (смешанные командные соревнования). В общем зачете казахстанцы тогда заняли 26-ю позицию. 4 года в Лозанне (Швейцария) казахстанцы оставались без медалей.

Шорт-трек Шансы ЗЮО-2024

Фото: Instagram/drs_kz

Отборочные соревнования к зимним ЮОИ в Канвондо для казахстанских атлетов проводились с начала прошлого года. Основной отбор состоялся на IV зимних Молодежных играх.

Что касается наград, которые ждем от наших посланцев, то основные надежды возлагаются на шорт-трекистов. Среди них Меиржан Толеген, Ерасыл Шынгысхан, Анастасия Астраханцева и Полина Омельчук, победители и призеры зимних Молодежных игр Казахстана. А Меиржан Толеген в прошлом году на престижных международных соревнованиях "Дети Азии", которые прошли в России, выиграл золотую медаль.  

"Подготовка идет по плану. Хорошие результаты могут показать и юноши, и девушки. Все будут стараться. В этот раз добавилась еще одна дорожка, индивидуальное соревнование на 1500 метров".Данабек Хайров, старший тренер сборной РК по шорт-треку

Могут побороться за медали Игр на льду Канвондо и отечественные конькобежцы. К примеру, Михаил Матрюхин на спортфестивале "Дети Азии" стал обладателем серебряной награды.

"Окончательный состав команды был определен в декабре на Кубке Казахстана. Все спортсмены равноценны, у всех имеется опыт международных выступлений. Руслан Жанадилов, Алина и Кристина Шумековы некоторое время назад на молодежных соревнованиях Кубка мира (Италия) показали неплохие результаты. В данное время все они находятся в Астане на УТС". Кенжеш Сарсекенова, гос.тренер по конькобежному спорту

5 января окончательно стал известен состав молодежной сборной Казахстана для участия в IV зимних Юношеских Олимпийских играх. В Канвондо поедут наши 42 спортсмена, которые выступят в 10-ти программах.

Церемония открытия Игр пройдет 19 января одновременно на аренах Gangneung Oval и PyeongChang Dome.

Читайте также

Объявлен список казахстанских атлетов на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024
Объявлен список казахстанских атлетов на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024
Футбол Подан иск
Вслед за футболистом Дани Алвесом подали в суд на его мать
Хоккей Матч КХЛ
Готов ли "Барыс" второй раз за неделю обыграть "Трактор"
Куандык Шынасилов
Казахстан Южная Корея
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
авто на газе
Полицейские обратились к водителям из-за нововведения
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
популярные имена в Казахстане за 2023 год
Названы самые популярные имена казахстанских новорожденных в 2023 году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: