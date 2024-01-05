Сколько медалей рассчитывает взять Казахстан на Юношеских играх в Канвондо

C 19 января по 1 февраля 2024 года в городе Каннын (провинция Канвондо, Южная Корея) пройдут IV зимние Юношеские Олимпийские игры, где представители Казахстана планируют завоевать несколько медалей по различным видам спорта, сообщает Zakon.kz.

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На этих Играх выступят порядка 1900 атлетов из 81 страны, которые разыграют медали в 15 дисциплинах по семи видам спорта. Это наибольшее количество участников за всю историю проведения данных соревнований, передает пресс-служба МТС РК.

На I зимних ЮОИ, которые прошли 12 лет назад в австрийском Инсбруке, сборная Казахстана выиграла одну серебряную и две бронзовые медали, что позволило занять 23-е место в общем зачете. Биатлонистка Галина Вишневская в спринте стала второй, а в гонке преследования – третьей. Лыжник Сергей Малышев также выиграл бронзовую медаль в гонке классическим стилем.







Фото: Instagram/elizabetkz

А в 2016 году на арене норвежского Лиллехаммера наша команда завоевала одну серебряную и три бронзовые награды. Второе место в смешанных командных соревнованиях по конькобежному спорту занял Анвар Мухамадеев. На третью ступень пьедестала почета поднялись биатлонистка Арина Пантова (спринт), фигуристка Элизабет Турсынбаева и шорт-трекистка Анита Нагай (смешанные командные соревнования). В общем зачете казахстанцы тогда заняли 26-ю позицию. 4 года в Лозанне (Швейцария) казахстанцы оставались без медалей.







Фото: Instagram/drs_kz

Отборочные соревнования к зимним ЮОИ в Канвондо для казахстанских атлетов проводились с начала прошлого года. Основной отбор состоялся на IV зимних Молодежных играх.



Что касается наград, которые ждем от наших посланцев, то основные надежды возлагаются на шорт-трекистов. Среди них Меиржан Толеген, Ерасыл Шынгысхан, Анастасия Астраханцева и Полина Омельчук, победители и призеры зимних Молодежных игр Казахстана. А Меиржан Толеген в прошлом году на престижных международных соревнованиях "Дети Азии", которые прошли в России, выиграл золотую медаль.

"Подготовка идет по плану. Хорошие результаты могут показать и юноши, и девушки. Все будут стараться. В этот раз добавилась еще одна дорожка, индивидуальное соревнование на 1500 метров". Данабек Хайров, старший тренер сборной РК по шорт-треку

Могут побороться за медали Игр на льду Канвондо и отечественные конькобежцы. К примеру, Михаил Матрюхин на спортфестивале "Дети Азии" стал обладателем серебряной награды.



"Окончательный состав команды был определен в декабре на Кубке Казахстана. Все спортсмены равноценны, у всех имеется опыт международных выступлений. Руслан Жанадилов, Алина и Кристина Шумековы некоторое время назад на молодежных соревнованиях Кубка мира (Италия) показали неплохие результаты. В данное время все они находятся в Астане на УТС". Кенжеш Сарсекенова, гос.тренер по конькобежному спорту

5 января окончательно стал известен состав молодежной сборной Казахстана для участия в IV зимних Юношеских Олимпийских играх. В Канвондо поедут наши 42 спортсмена, которые выступят в 10-ти программах.

Церемония открытия Игр пройдет 19 января одновременно на аренах Gangneung Oval и PyeongChang Dome.

