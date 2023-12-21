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Очередной скандал с массовой дракой футболистов произошел в Турции

Очередной скандал с массовой дракой футболистов произошел в Турции Фото: Instagram/BURSASPOR
Череда скандалов, которые в последнее время охватили турецкий футбол, продолжается. Очередной инцидент случился 20 декабря в матче второй лиги: пять игроков за массовую драку получили красные карточки, а фанаты закидали поле различными предметами, сообщает Zakon.kz.

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По информации турецкого футбольного сайта Fanatik, массовая драка началась во время матча между командами "Бурсаспор" и "Диярбакырспор" в 18-м туре второй лиги турецкого чемпионата. В одном из игровых эпизодов, когда гости вели в счете 2:0, автор второго гола Буньямин Гезер начал выяснять отношения с футболистом "Бурсаспора" – Чагатаем Йылмазамом.

В результате спора Йылмаз получил красную карточку от арбитра, а спустя мгновение между игроками команд началась массовая драка, в которую вмешались и болельщики, бросавшие на поле различные предметы с трибун. На стадион подоспела полиция, которая старалась сдержать натиск огромной толпы.


По итогам инцидента рефери показал пять красных карточек – три достались футболистам "Диярбакырспора", две – игрокам "Бурсаспора". 

Это уже третий по счету скандал в турецком футболе за последние 10 дней. Ранее недостойным поведением отличились президенты двух профессиональных клубов. 11 декабря глава "Анкарагюджю" Фарук Коджа после матча чемпионата Турции против "Ризеспора" выбежал на поле и ударил главного арбитра Халила Мелера. После этого Коджу пожизненно отстранили от футбола, в его отношении возбудили уголовное дело.  

19 декабря не был доигран один из матчей турецкого футбольного чемпионата. Президент команды "Истанбулспор" увел игроков с поля после гола, который забила команда "Трабзонспор". Глава клуба не согласился с решением судьи, когда забили мяч в ворота его команды.

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