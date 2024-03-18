Целый стадион фанатов "напал" на команду футболистов "Фенербахче"

Турецкий футбол снова оказался в центре скандала. Фанаты клуба "Трабзонспор" после матча выбежали на поле и начали массовую драку с футболистами гостевой команды "Фенербахче", сообщает Zakon.kz.

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Данный инцидент был зафиксирован в 30-м туре турецкой Суперлиги, где "Фенербахче" в гостях обыграл "Трабзонспор" со счетом 3:2. По завершении встречи игроки гостевой команды начали праздновать свою победу в центре арены, что не понравилось местным болельщикам, которые выбежали на поле с дальнейшим применением рукоприкладства, передает Fanatik.





Изначально игроки "Фенербахче" не побоялись некоторых фанатов и дали им отпор, применяя приемы единоборств. Однако за считанные секунды количество разъяренных болельщиков превратилось в сотни, при этом они применяли в своей атаке разные предметы. Гости экстренно вынуждены были покинуть поле в сопровождении охраны и полицейских.

По сведениям ряда СМИ, министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что на данный момент задержаны 12 человек и расследование ЧП продолжается.



"Жестокость, которую мы увидели после матча между "Трабзонспором" и "Фенербахче", абсолютно неприемлема. Этому нет места в спорте и обществе, на поле и за его пределами. Я ранее говорил и хочу повторить, в футболе всем без исключения игрокам нужно обеспечить защиту и безопасность, чтобы они играли и радовали множество людей во всем мире. Я призываю соответствующие органы убедиться, что это соблюдается на всех уровнях, и привлечь виновных в в Трабзоне к ответственности за свои действия". Джанни Инфантино, президент FIFA

Это не первый скандал в европейском, и в частности, в турецком футболе. В конце 2023 года турецкий чемпионат высшего дивизиона запомнился выходками президентов клубов.

Сначала главу клуба "Анкарагюджю" Фарука Коджу избил рефери, за что его пожизненно отстранили от футбола.



Затем одна из игр турецкого футбольного чемпионата завершилась досрочно. Президент клуба "Истанбулспор" Эртугрул Доган увел игроков с поля после гола, который забила команда "Трабзонспор". Глава клуба не согласился с решением судьи, когда забили мяч в ворота его команды.