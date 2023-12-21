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Месси в четвертый раз забрал приз лучшего спортсмена Аргентины

Футбол Приз лучшего в Аргентине Фото: Instagram/leomessi
Форвард клуба "Интер Майами" и аргентинской сборной Лионель Месси награжден премией "Золотая Олимпия-2023", которая присуждается Обществом спортивных журналистов Буэнос-Айреса, сообщает Zakon.kz.

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Лионель Месси признан лучшим аргентинским спортсменом среди мужчин в четвертый раз за свою карьеру, передает Tyc Sports. Вдобавок, он получил приз лучшего футболиста 2023 года. Месси в этой гонке опередил баскетболиста Факундо Кампаццо и автогонщика Мариано Вернера.

Легкая атлетика Лучшая спортсменка Аргентины

Фото: Instagram/belencasetta

Премию лучшей аргентинской спортсменки вручили представительнице легкой атлетики Белен Касетта, которая установила рекорд Южной Америки по бегу на дистанции 3000 метров с препятствиями, с показателем времени 9:25,99. Она перебила рекорд трехгодичной давности.

Для Месси данная награда стала очередной в его обширной копилке заслуг. В декабре 2022 года он завоевал "золото" на мундиале в Катаре, затем выиграл свой восьмой "Золотой мяч".

29-летняя бегунья Касетта через шесть месяцев после того, как стала матерью, стала рекордсменкой и чемпионкой Панамериканских игр.

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