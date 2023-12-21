Объявлены лучшие футболисты 90-х на уровне сборных
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Британский журнал во главе списка из 32 игроков поставил экс-капитана сборной Германии Лотара Маттеуса. Знаменитый немецкий футболист был одним героев ЧМ-1990 – он привел свою команду к победе на мундиале в Италии. В финале турнира Бундестим переиграла аргентинскую сборную со счетом 1:0.
Фото: Instagram/ronaldo
За Маттеусом в списке избранных следуют легендарные футболисты – Роналдо, Паоло Мальдини, Зинедин Зидан, Петер Шмейхель, Ромарио, Павел Недвед, Роберто Карлос, Юрген Клинсманн и Роберто Баджо.
В рейтинг "лихих 90-х" также попали не менее успешные и знаменитые футболисты, такие как Лилиан Тюрам, Пол Гаскойн, Христо Стоичков, Габриэль Батистута, Давор Шукер, Деннис Бергкамп, Андреас Бреме, Джордж Веа и Эммануэль Пети.
Из игроков постсоветского пространства в список лучших смог попасть только украинец Андрей Шевченко (22 место).
Ранее был опубликован список лучших футболистов "Барселоны", который возглавил Лионель Месси.