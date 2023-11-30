Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Месси возглавил список лучших футболистов в истории "Барселоны"

Футбол Лучший игрок Фото: Instagram/leomessi
Звезда аргентинского футбола и капитан "Интер Майами" Лионель Месси объявлен лучшим игроком в истории каталонской "Барселоны" по версии FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

По информации британского издания, 8-кратный обладатель "Золотого мяча" встал во главе списка 50 лучших футболистов за всю историю испанского коллектива. Как известно, Месси защищал честь "сине-гранатовых" в течение 18 лет, затем перешел в ПСЖ, а ныне надевает форму "Интер Майами". 

Вслед за Лионелем в рейтинге лучших идет нынешний наставник "каталонцев" – Хави. В топ-10 также вошли следующие знаменитости прошлого: Андрес Иньеста, Йохан Кройфф, Роналдиньо, Диего Марадона, Самюэль Это′О, Роналд Куман, Сесар Родригес и Микаэль Лаудруп. 

Футбол Лучший игрок

Фото: Instagram/5sergiob

Нынешний одноклубник Месси по "Майами" Серджи Бускетс возглавил места данного рейтинга с 11-го по 20-е. За ним следуют Карлес Пуйоль, Роналдо, Андони Субисаррета, Ладислао Кубала, Луис Энрике, Жерар Пике, Ривалдо, Пеп Гвардиола и Жозеп Самитьер.

Также стоит отметить, что специалисты FourFourTwo нашли место в списке лучших ряду звезд, которые оставили свой след в истории "Барсы". Здесь нужно подчеркнуть Неймара (22 место), Луиса Суареса (24),  Тьерри Анри (32), Христо Стоичкова (38), Жорди Альба (41), Лилиана Тюрама (44), Гари Линекера (46) и Яя Туре (50).

Это не первая награда Месси от английского футбольного журнала. На днях аргентинского форварда признали лучшим футболистом XXI века.

Куандык Шынасилов
Барселона ФК ПСЖ Жерар Пике Неймар Марадона Диего Месси Лионель
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
Беглого казахстанского бизнесмена экстрадируют из Штатов
село Жетыген
Новый город в Алматинской области: как сейчас выглядит село Жетыген и почему хотят изменить его статус
Зарплата до 1,5 млн тенге: акимат Алматы обратился к молодежи
Зарплата до 1,5 млн тенге: акимат Алматы обратился к молодежи
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: