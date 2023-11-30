Месси возглавил список лучших футболистов в истории "Барселоны"

Звезда аргентинского футбола и капитан "Интер Майами" Лионель Месси объявлен лучшим игроком в истории каталонской "Барселоны" по версии FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

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По информации британского издания, 8-кратный обладатель "Золотого мяча" встал во главе списка 50 лучших футболистов за всю историю испанского коллектива. Как известно, Месси защищал честь "сине-гранатовых" в течение 18 лет, затем перешел в ПСЖ, а ныне надевает форму "Интер Майами".

Вслед за Лионелем в рейтинге лучших идет нынешний наставник "каталонцев" – Хави. В топ-10 также вошли следующие знаменитости прошлого: Андрес Иньеста, Йохан Кройфф, Роналдиньо, Диего Марадона, Самюэль Это′О, Роналд Куман, Сесар Родригес и Микаэль Лаудруп.





Фото: Instagram/5sergiob

Нынешний одноклубник Месси по "Майами" Серджи Бускетс возглавил места данного рейтинга с 11-го по 20-е. За ним следуют Карлес Пуйоль, Роналдо, Андони Субисаррета, Ладислао Кубала, Луис Энрике, Жерар Пике, Ривалдо, Пеп Гвардиола и Жозеп Самитьер.

Также стоит отметить, что специалисты FourFourTwo нашли место в списке лучших ряду звезд, которые оставили свой след в истории "Барсы". Здесь нужно подчеркнуть Неймара (22 место), Луиса Суареса (24), Тьерри Анри (32), Христо Стоичкова (38), Жорди Альба (41), Лилиана Тюрама (44), Гари Линекера (46) и Яя Туре (50).

Это не первая награда Месси от английского футбольного журнала. На днях аргентинского форварда признали лучшим футболистом XXI века.

