"Аякс" впервые вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любителям из четвертой лиги

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

В истории амстердамского коллектива такое случилось впервые: самый титулованный клуб страны проиграл любительской команде.

1 - For the first time in club history, @AFCAjax are eliminated by an amateur side in the KNVB Beker, with this their 30th such meeting in the competition. Amateurism. pic.twitter.com/XJOQNZMEFc