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"Аякс" впервые вылетел из Кубка Нидерландов, проиграв любителям из четвертой лиги

"Аякс" вылетел из Кубка Голландии после проигрыша любителям из четвертой лиги Фото: Instagram/afcajax
Знаменитый футбольный клуб "Аякс" завершил выступление в Кубке Голландии на стадии 1/16 финала, уступив любительской команде "Геркулес" со счетом 2:3, которая выступает в 4-й лиге, сообщает Zakon.kz.

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В истории амстердамского коллектива такое случилось впервые: самый титулованный клуб страны проиграл любительской команде.

Нынешний сезон "Аякс" проводит крайне нестабильно, показывая один из худших результатов в истории.


Команда недавно даже была на грани вылета из Высшей лиги Нидерландов, опустившись на самое дно турнирной таблицы. Только благодаря новому тренеру Джону ван'т Схипу амстердамский клуб смог выбраться из этой ямы.

"Аякс" – самый титулованный клуб Голландии, 36-кратный чемпион страны, три раза выигрывал Кубок европейских чемпионов. В 1995 году клуб из Амстердама стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале итальянский "Милан". Благодаря своим достижениям "Аякс" занял пятое место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии FIFA.

"Амстердамцы" – одни из пяти обладателей так называемого футбольного "Большого шлема". Так называют победителей Кубка и Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА. "Аякс" держит рекорд по количеству выигранных Кубков Нидерландов – 20 титулов.

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