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"Аякс" совершил фантастическое преображение в чемпионате Голландии

"Аякс" совершил фантастическое преображение в чемпионате Голландии Фото: Instagram/afcajax
Знаменитый футбольный клуб "Аякс" из Амстердама, который месяц назад находился на последнем 18-м месте турнирной таблицы голландского первенства, сумел вернуться в топ-5 лучших команд страны, сообщает Zakon.kz.

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Один из самых титулованных клубов Европы начал нынешний сезон крайне неудачно, терпя одно поражение за другим, и упал на последнюю строку турнирной таблицы. Руководство команды срочно сделало рокировки в тренерском штабе амстердамцев, пока клуб не вылетел в низший дивизион по итогам сезона. Временно исполняющим обязанности главного тренера вместо Хедвигса Мадуро назначили Джона ван 'т Схипа.

Футбол Тренер Аякса

Фото: Instagram/afcajax

Контракт c новым наставником рассчитан на неполные два года, до июня 2025-го. Бывший главный тренер сборной Греции будет работать в качестве наставника "Аякса" до конца этого сезона, затем он станет техническим менеджером в клубе. К приходу Схипа "Аякс" с пятью очками находился на дне таблицы чемпионата Нидерландов. 

За месяц с небольшим 59-летний специалист настолько преобразил своих подопечных, что они уже сейчас рвутся в еврокубки на будущий сезон. Сейчас "Аякс", бронзовый призер прошлого чемпионата Голландии, расположился на пятой позиции в турнире, набрав 24 балла после 15 сыгранных встреч.     


С 3 ноября "Аякс" одержал шесть побед и сыграл один матч вничью. Последний успех к амстердамцам пришел накануне, когда они обыграли "Спарту" – 2:1.

Благодаря своим достижениям "Аякс" занял пятое место в списке лучших футбольных клубов XX века по версии FIFA. Коллектив из Амстердама является одним из пяти обладателей так называемого футбольного "Большого шлема". Футболисты "Аякса" стали победителями Кубка и Лиги чемпионов, Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА. Академия футбола "Аякса" считается одной из лучших на планете, в ней прошли обучение многие звезды мирового футбола.

Ранее амстердамский "Аякс" состава 1965-1973 годов признали лучшей футбольной командой за всю историю этого вида спорта.

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