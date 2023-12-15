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Актобе встречает фестиваль спорта и подарков "Көп рақмет"

Актобе встречает фестиваль спорта и подарков "Көп рақмет" Фото: Olimbet
18 декабря, в 12 часов, в Актобе стартует новогодний фестиваль "Көп рақмет", который совершенно точно не даст скучать гостям.
Участвуя во множестве аттракционов, можно будет не только согреться, но и выиграть гору новогодних подарков.

Главный приз – умная колонка Яндекс.Станция Макс. Также совершеннолетние (21+) гости фестиваля "Көп рақмет" смогут принять участие в розыгрыше квартир в Астане!

Побороться за подарки можно будет, играя в гигантские асыки, мини-хоккей или сражаясь подушками на бревне. Всего гостей ждет около десяти игровых зон и развлекательная программа с участием ведущего и диджея.

Сохранить тепло гостям помогут не только активности от организаторов, но и согревающие напитки и еда.
Заряжайтесь новогодним настроением вместе с фестивалем "Көп рақмет" в Актобе!

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