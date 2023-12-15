Актобе встречает фестиваль спорта и подарков "Көп рақмет"

Главный приз – умная колонка Яндекс.Станция Макс. Также совершеннолетние (21+) гости фестиваля "Көп рақмет" смогут принять участие в розыгрыше квартир в Астане!

Побороться за подарки можно будет, играя в гигантские асыки, мини-хоккей или сражаясь подушками на бревне. Всего гостей ждет около десяти игровых зон и развлекательная программа с участием ведущего и диджея.



