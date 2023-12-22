Министр спорта оценил достижения казахстанских стрелков

Министр спорта Ермек Маржикпаев встретился с представителями федерации спортивной стрельбы Казахстана. В ходе приема были подведены итоги выступления наших спортсменов на последних крупных международных турнирах, а также рассмотрен план подготовки к Олипиаде-2024, сообщает Zakon.kz.

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На Азиатских играх-2023 в Китае сборная Казахстана по спортивной стрельбе показала отличные результаты, передает пресс-служба МТС РК.

Наши спортсмены в стендовой стрельбе завоевали 2 золотые и 3 бронзовые награды, в пулевой – 1 "золото", 2 "серебра" и 2 "бронзы". Медали высшей пробы выиграли: Зухра Ирназарова (личные состязания), Асем Орынбай и Эдуард Ещенко (микст), Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина (командные соревнования).

"Стендовая и пулевая стрельба одни из самых медалоемких видов спорта. Последние результаты национальной сборной демонстрируют динамичное развитие спортивной стрельбы в нашей стране. Результаты на Азиатских играх радуют глаз, проделана отличная работа. Самое главное – стрелки оправдали ожидание всей страны. Впереди Олимпийские игры 2024 года и завоевание лицензий. Надеемся, что все лидеры нашей команды смогут пройти отборы и достойно выступят на главном старте четырехлетия". Ермек Маржикпаев, министр туризма и спорта

На данный момент сборная Казахстана по спортивной стрельбе завоевала три лицензии в Париж. В 2024 году пройдут 4 лицензионных турнира: 2 по стендовой и 2 по пулевой стрельбе, на которых есть возможность увеличить количество путевок.



В завершении встречи министр туризма и спорта отдельно поблагодарил тренерский штаб сборной и вручил главному тренеру по пулевой стрельбе Ольге Довгун памятную награду от имени главы государства.