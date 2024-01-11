Министр спорта Казахстана резко высказался об успехах волейболистов

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев встретился с руководителями и тренерским штабом Федерации волейбола. В ходе совещания представители федерации подвели итоги национальных сборных по волейболу за 2023 год и презентовали план подготовки к предстоящим соревнованиям, сообщает Zakon.kz.

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Волейбол в Казахстане является одним из массовых видов спорта, где сегодня в 14 тыс. секциях занимаются более 600 тыс. детей.

По данным Минтуризма, на последнем крупном турнире национальная сборная по классическому волейболу не смогла выиграть медали, а по пляжному волейболу завоевана лишь одна "бронза". Завершены все квалификационные турниры на Олимпийские игры 2024 года.

"На сегодняшний день результаты на международной арене не радуют. На чемпионатах Азии уже несколько лет, не считая клубные чемпионаты, нет медалей. Последняя серебряная медаль у мужчин была в 2017 году, а у женщин – в 2005 году. Очевидно, чтобы попасть на Игры в Париже, нам необходимо было войти в топ-5 мирового рейтинга. Однако сегодня наша женская сборная на 32 месте, а мужская – на 59 месте. Шансы попадания у видов волейбола на Парижскую олимпиаду, можно сказать, нулевые", – сказал Ермек Маржикпаев.

Представители Федерации волейбола рассказали об основных проблемах в данном виде спорта.

Одна из них – это качественный и возрастной состав национальной команды. На данный момент основной костяк сборной составляют спортсмены старше 30 лет, отсутствует преемственность поколения.

Также спортивные функционеры считают, что в нашей стране низкий уровень Национальной лиги, который не соответствует мировому.

Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi

В ходе совещания министр поручил руководству федерации проводить работу по расширению и популяризации волейбола в регионах страны, а также по увеличению представительства Казахстана в международных спортивных организациях. Со стороны федерации требуется поднять уровень проведения местного первенства. Также глава ведомства отметил, что необходимо внедрение новых подходов в подготовке молодых спортсменов.

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В конце декабря 2023 года министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев провел отчетную встречу с населением Алматы, где поделился хорошими новостями. Подробности по ссылке.