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Министр Маржикпаев поручил разобраться с допинговыми скандалами в тяжелой атлетике

Министр Маржикпаев поручил разобраться с допинговыми скандалами в тяжелой атлетике Фото: Telegram/Turizm_jane_sport_ministrligi
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев встретился с руководителями и тренерским штабом Федерации тяжелой атлетики. В ходе встречи представители данного вида подвели итоги выступления наших спортсменов на Азиатских играх, а также ознакомили с планами развития, сообщает Zakon.kz.

В Ханчжоу сборная Казахстана завоевала всего лишь одну бронзовую медаль, несмотря на обещание выиграть серебряную и две бронзовые награды.

"Ермек Маржикпаев поднял острый вопрос с ситуацией, сложившейся со спортсменами тяжелой атлетики в последнее время. С начала 2022 года было зафиксировано 43 положительного случая по применению допинга среди атлетов. Из-за допинговых скандалов перед Азиатскими играми произошло полное обновление тренерского состава и руководства федерации. В результате сборная выступила в Ханчжоу не основным составом", – говорится в сообщении Минтуризма и спорта РК 28 ноября 2023 года.

Представители Национального антидопингового центра совместно с Центром спортивной медицины и реабилитации проводят исследования образцов спортивного питания и фармакологических препаратов для выяснение причин массового отстранения спортсменов.

"У нас очень богатая история и хорошие традиции в тяжелой атлетике. Из-за произошедшего инцидента нельзя просто отказаться от этого вида спорта. Новому руководству и тренерскому штабу нужно разобраться в причинах положительных допинг-тестов и выработать план мероприятий по "нулевой" терпимости к применению запрещенных средств".Ермек Маржикпаев

Также министр дал ряд поручений представителям Федерации тяжелой атлетики:

  • исключить самостоятельное приобретение спортсменами спортивного питания и восстановительных средств,
  • выработать совместно со всеми заинтересованными ведомствами алгоритм закупа фармакологических препаратов,
  • запустить отдельную программу по подготовке спортсменов в абсолютных весах и многое другое.

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В соответствии с поручением главы государства министр туризма и спорта Казахстана Ермек Маржикпаев продолжает заслушивать доклады республиканских федераций по итогам Азиатских игр в Китае. 15 ноября отчитались представители Федерации отечественного бокса и дзюдо. Подробности по ссылке выше.

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