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Европа или Южная Америка? Извечный спор решится скоро

Европа или Южная Америка? Извечный спор решится скоро Фото: olimpbet
В ночь с пятницы на субботу в поединке "Манчестер Сити" и "Флуминенсе" определится сильнейшая футбольная команда мира 2023-го года. Olimpbet предлагает аналитику к финальному матчу Клубного чемпионата мира.

"Манчестер Сити" (Англия) – "Флуминенсе" (Бразилия). 23 декабря, 00:00 (время Астаны)

Турнир, который, по большому счету, проводится ради одного-единственного матча, подошел к логическому финалу. За титул сильнейшего клуба мира снова будут спорить представители Европы и Южной Америки.

На сей раз это "Манчестер Сити" и "Флуминенсе", которые ранее между собой ни разу не встречались. По той простой причине, что "горожане" только в минувшем сезоне впервые стали победителями Лиги чемпионов, а "трехцветные" – Кубка Либертадорес. Так что для обоих клубов КЧМ-2023 стал дебютным, но они ожидаемо и очень уверенно вышли навстречу друг другу.

"Манчестер Сити" и "Флуминенсе" стартовали на турнире, проводимом в Саудовской Аравии, с полуфиналов. Англичане на этой стадии разгромили японский клуб "Урава Ред Даймондс" 3:0. Бразильцы также всухую, но со счетом 2:0, обыграли египетский "Аль-Ахли".

Кого можно считать фаворитом решающего матча? В споре Европы и Южной Америки явный перевес на счету представителей УЕФА– они выиграли 15 титулов против четырех у посланцев от КОНМЕБОЛ.

Но если считать по странам, то здесь уже преимущество за Бразилией, чьи клубы побеждали в финалах КЧМ четырежды, тогда как английские команды завоевывали трофей три раза.

Однако в очных сражениях за титул впереди все же британцы, которые были сильнее бразильцев в двух финалах из трех, В общем, все очень запутано.

Впрочем, эксперты Olimpbet практически не сомневаются в триумфе коллектива Пепа Гвардиолы: П1 – 1.42, Х – 4.82, П2 – 7.38. При этом даже крупная победа "Манчестер Сити" имеет коэффициент ниже, чем исход, при котором "Флуминенсе" просто не проиграет: Ф1 (-2.5) – 3.01, и Х2 – 3.48 соответственно.

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