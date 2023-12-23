Клуб Месси пополнил еще одна экс-звезда "Барселоны"

Количество бывших игроков знаменитой "Барселоны" в американском футбольном клубе "Интер Майами" дошло до четырех. Очередным приобретением коллектива из Флориды стал уругваец Луис Суарес, сообщает Zakon.kz.

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"Интер Майами" объявил о переходе 36-летнего уругвайского форварда, который воссоединился с бывшими партнерам по каталонской "Барселоне" – Лионелем Месси, Серджи Бускетсом и Жорди Альба.



Как передает пресс-служба американского клуба, контракт с Луисом Суаресом подписан до конца 2024 года, с возможным продлением еще на один сезон.

Опытный уругваец перешел из-за бразильского "Гремио", где в последнем сезоне был признан лучшим игроком местного чемпионата. Суарес за прежнюю команду забил 17 голов и отдал 11 результативных ассистов.



Игрок сборной Уругвая выступал за "блауграну" наряду с Лионелем Месси, в период с 2014 по 2020 год.