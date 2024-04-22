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Основным распасовщиком Месси стал Суарес

Футбол Главный Ассистент Месси, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 16:36 Фото: Instagram/intermiamicf
Форвард американского футбольного клуба "Интер Майами" Луис Суарес считается самым главным ассистентом Лионеля Месси. Уругваец 50 раз в своей карьере отдавал результативные передачи своему одноклубнику, сообщает Zakon.kz.

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Как считают специалисты агентства Opta Sports, Луис Суарес оформил больше всех ассистов в карьере Лионеля Месси.

Одну из этих голевых передач уругвайский футболист выдал в поединке с "Нэшвиллом" 21 апреля в рамках матча МЛС. Суарес в одном из игровых эпизодов отдал пас аргентинцу, который после этого сравнял счет – 1:1.

Это был 50-й результативный пас Суареса в адрес Месси. Ни один другой футболист мира на клубном уровне пока не может похвастаться такой статистикой по отношению к Лионелю.


Что касается Месси, то 36-летний аргентинец в матче с "Нэшвиллом" забил еще один мяч и сделал голевую передачу. В итоге "Интер Майами" отпраздновал домашний успех со счетом 3:1. Еще один мяч в этой игре оформил Серджи Бускетс. 

Как известно, до "Интер Майами" вся эта тройка футболистов (Месси, Суарес и Бускетс) выступала вместе за каталонскую "Барселону". 

Между тем после некоторого перерыва клуб из Флориды вернул себе лидерство в чемпионате МЛС, набрав 18 очков после 10 игр. Однако основные конкуренты "Интер Майами" провели на одну игру меньше. 

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Фото: Instagram/intermiamicf

Стоит подчеркнуть, что Месси вернулся в строй своей команды после месячного отсутствия из-за травмы.  Без своего лидера "Интер Майами" уступил мексиканскому "Монтеррею" в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В матче с "Нэшвиллом" аргентинский нападающий продлил свою результативную серию до девяти матчей, начиная со старта сезона. За этот период он забил девять голов и отдал пять ассистов во всех турнирах.

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