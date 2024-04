Основным распасовщиком Месси стал Суарес

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как считают специалисты агентства Opta Sports, Луис Суарес оформил больше всех ассистов в карьере Лионеля Месси.

50 - Luis Suárez's assist for Lionel Messi on Saturday was the 50th time he's assisted a goal for Messi, more than any other teammate in Messi's career. Classic. pic.twitter.com/JCVH9BDrP4