Основным распасовщиком Месси стал Суарес

Форвард американского футбольного клуба "Интер Майами" Луис Суарес считается самым главным ассистентом Лионеля Месси. Уругваец 50 раз в своей карьере отдавал результативные передачи своему одноклубнику, сообщает Zakon.kz.

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Как считают специалисты агентства Opta Sports, Луис Суарес оформил больше всех ассистов в карьере Лионеля Месси.

50 - Luis Suárez's assist for Lionel Messi on Saturday was the 50th time he's assisted a goal for Messi, more than any other teammate in Messi's career. Classic. pic.twitter.com/JCVH9BDrP4 — OptaJack⚽️ (@OptaJack) April 21, 2024

Одну из этих голевых передач уругвайский футболист выдал в поединке с "Нэшвиллом" 21 апреля в рамках матча МЛС. Суарес в одном из игровых эпизодов отдал пас аргентинцу, который после этого сравнял счет – 1:1.

Это был 50-й результативный пас Суареса в адрес Месси. Ни один другой футболист мира на клубном уровне пока не может похвастаться такой статистикой по отношению к Лионелю.





Что касается Месси, то 36-летний аргентинец в матче с "Нэшвиллом" забил еще один мяч и сделал голевую передачу. В итоге "Интер Майами" отпраздновал домашний успех со счетом 3:1. Еще один мяч в этой игре оформил Серджи Бускетс.

Как известно, до "Интер Майами" вся эта тройка футболистов (Месси, Суарес и Бускетс) выступала вместе за каталонскую "Барселону".

Между тем после некоторого перерыва клуб из Флориды вернул себе лидерство в чемпионате МЛС, набрав 18 очков после 10 игр. Однако основные конкуренты "Интер Майами" провели на одну игру меньше.

Фото: Instagram/intermiamicf

Стоит подчеркнуть, что Месси вернулся в строй своей команды после месячного отсутствия из-за травмы. Без своего лидера "Интер Майами" уступил мексиканскому "Монтеррею" в первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ.

В матче с "Нэшвиллом" аргентинский нападающий продлил свою результативную серию до девяти матчей, начиная со старта сезона. За этот период он забил девять голов и отдал пять ассистов во всех турнирах.