Какими достижениями отличился новый победитель КЧМ – "Манчестер Сити"

"Горожане" в решающем матче КЧМ-2023 без проблем расправились с "Флуминенсе" (Бразилии) со счетом 4:0. Стоит отметить, ранее "МанСити" выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок Европы. Подобного рекорда подопечные Гвардиолы прежде не добивались.

Manchester City are the first English side to win the Premier League, UEFA Champions League, FA Cup, UEFA Super Cup and the FIFA Club World Cup in the same year.



🏆🏆🏆🏆🏆