Расклады на субботние топ-матчи АПЛ и Серии А от ведущего букмекера

Эмоциональный футбольный уикэнд обещают нам европейские лиги. Какие коэффициенты предлагает Olimpbet во встречах "Ливерпуля" с "Арсеналом" и "Ромы" с "Наполи"?

Англия. Премьер-лига. 18 тур. "Ливерпуль" – "Арсенал". 23 декабря, 23:30 (по времени Астаны)

В линии казахстанского букмекера №1 хозяева считаются небольшим фаворитом, согласно актуальным коэффициентам на исходы: П1 – 2.42, Х – 3.69, П2 – 2.84. Но кто станет победителем в субботнем поединке на поле ливерпульского "Энфилда" предсказать категорически трудно.

Ведь играют лидеры сезона: после 17 туров у "Арсенала" 39 очков, у "Ливерпуля" – 38. Обе команды находятся в отменной игровой форме и к рождественско-предновогодним турам подошли, можно сказать, на пике. Даже то, что "Ливерпуль" имел меньше дней отдыха (в среду разгромив 5:1 "Вест Хэм" в Кубке), не должно сказаться на ожидающейся сверхинтенсивности матча. У обоих оппонентов – завидная глубина состава и целые пригоршни топ-исполнителей.

Стоит также принять во внимание интересный факт, что "Ливерпуль" не проигрывал "Арсеналу" в 13 последних встречах на домашнем поле. В линии Olimpbet есть вариант ставки на победу хозяев с форой (0) за коэффициент 1.76.

Также в 11 из этих 13 игр соперники пробивали тотал забитых мячей (2,5) бол. На данный тотал в предстоящем поединке в линии Olimpbet можно поставить за 1.69.

3 квартиры и 10 тысяч других подарков к Новому году вручит своим клиентам букмекер №1 в Казахстане. Успейте принять участие в акции "Көп рақмет" от Olimpbet до 27 декабря 2023 года!

Фото: olimpbet

Серия А. 17 тур. "Рома" – "Наполи". 24 декабря, 01:45

"Рома" не побеждала неаполитанцев в семи последних очных поединках во всех турнирах. В линии самого щедрого букмекера Казахстана Olimpbet гости идут фаворитами: П1 – 3.04, Х – 3.19, П2 – 2.54. Но объективно в текущей реальности все намного сложнее. Соперники в нынешнем сезоне – команды контрастов, и просчитать игру обоих коллективов совершенно невозможно.

С одной стороны, это больно бьет по их турнирным амбициям. После 16 туров римляне находятся на восьмой строчке с 25 очками, "Наполи" – на шестом, имея 27 баллов в активе. К слову, у лидера, миланского "Интера", уже 41 очко.

Другая сторона этой медали непредсказуемости – всегда не знаешь, на что рассчитывать, глядя на их очный матч. То ли они одарят болельщиков страстным мегафутболом, то ли скучным перекатыванием мяча…

В минувшие выходные "Рома" проиграла в гостях "Болонье" (0:2), "Наполи" же в прошедший вторник умудрился уступить дома в Кубке страны "Фрозиноне" с унизительным счетом 0:4. Ростеры что хозяев, что гостей полны футболистов топ-класса. Ведь есть же у них самоуважение, не так ли? Потому после подобных "ушатов холодной воды" вполне реально рассчитывать на обоюдное желание уничтожить соперника.

Ставка "обе команды забьют" сыграла в шести последних очных матчах из десяти. В линии Olimpbet поставить на такой вариант можно по коэффициенту 1.85.

А трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.