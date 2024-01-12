Битвы соседей по турнирной таблице Запада и Востока

Olimpbet дает расклады на самые интересные матчи пятницы в КХЛ.

"Спартак" (Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 12 января, 22:30 (время Астаны)

"Красно-белые", долгое время лидировавшие во всей лиге, крайне неудачно провели концовку прошлого года и начало нынешнего, потерпев пять поражений в шести последних матчах "регулярки".

Что касается СКА, то питерские "армейцы", напротив, после провального старта сезона набрали неплохой ход. Они вплотную приблизились к "спартаковцам", отставая теперь от них всего на одно очко, при этом имея игру в запасе.

В общем, нас ждет битва соседей по турнирной таблице, победитель которой укрепит свои позиции в группе сеяных команд Западной конференции.

Это уже будет четвертая, заключительная встреча "Спартака" и СКА в рамках регулярного первенства КХЛ-2023/24. Из трех предыдущих две завершились в пользу москвичей, но последняя дуэль осталась все же за клубом с берегов Невы.

Кого можно считать фаворитом ближайшего сражения? Эксперты Olimpbet сходятся во мнении, что больше шансов на успех, пусть и совсем немного, у команды Романа Ротенберга. Победитель матча: "Спартак" – 1.94, СКА – 1.85. А вероятность овертайма в противостоянии двух сильнейших коллективов дивизиона Боброва букмекером № 1 в Казахстане оценивается коэффициентом 3.94.

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Фото: Olimpbet

"Трактор" (Челябинск) – "Ак Барс" (Казань). 12 января, 20:00

Матч в Челябинске – это тоже встреча соседей по таблице, только уже Восточной конференции. "Трактор" пока опережает "Ак Барс" на один балл, однако уральцы провели на две игры больше, так что потенциально казанцы стоят на турнирной лестнице выше не только своего ближайшего соперника, но и даже "Автомобилиста", находящегося сейчас на четвертой ступеньке.

"Барсы" в 2024-м году выиграли все три проведенных матча, тогда как "белые медведи" в строгой последовательности чередуют победы с поражениями. В предыдущей встрече уральцы взяли верх над "Нефтехимиком". Выходит, настал черед уступить?

"Трактор" можно считать достаточно удобным соперником для "Ак Барса": из шести последних очных сражений в КХЛ пять остались за клубом из столицы Татарстана, в том числе – и первая личная встреча текущего сезона, завершившаяся победой казанского клуба со счетом 5:3.

Аналитики Olimpbet полагают, что у коллектива Зинэтулы Билялетдинова есть неплохие предпосылки для того, чтобы закрепить положительную статистику в противостоянии с командой, возглавляемой Алексеем Заварухиным. Победитель матча: "Трактор" – 1.98, "Ак Барс" – 1.82. При этом самый популярный букмекер страны сомневается в том, что в челябинской игре будет заброшено больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.43, Тотал (5.5) бол – 2.58.

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