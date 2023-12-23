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"Барыс" одержал первую победу с новым тренером

"Барыс" одержал первую победу с новым тренером Фото: hcbarys.kz
После четырех поражений подряд хоккейный клуб "Барыс" 23 декабря одержал победу над клубом "Сочи" в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Астанчане выиграли первый матч после назначения на пост исполняющего обязанности главного тренера Олега Болякина, сообщает Zakon.kz.

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Астанинский "Барыс" дома сыграл с "Сочи" в матче Континентальной хоккейной лиги.

Перед стартом поединка казахстанский клуб находился на последней строчке Восточной конференции, а "Сочи" располагался на предпоследней Западной.

Олен Болякин выпустил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Скленичка-Бекетаев, Старченко-Шестаков-Оберг; Хенкель-Нургалиев, ЛаБейт-Червени-Камара; Ножье-Данияр, Савицкий-Апальков-Рымарев; Гайтамиров, Омирбеков-Логвин-Асетов.

Встреча в Астане между клубами "Барыс" и "Сочи" завершилась со счетом 3:2 в пользу казахстанского клуба.

28 декабря "Барыс" дома встретится с омским "Авангардом"

Победа стала первой после смены главного тренера. Ранее стало известно, что Галыма Мамбеталиева отправили в отставку, Олег Болякин принял пост.

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