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"Барыс" объявил о новом составе тренерского штаба

"Барыс" объявил о составе нового тренерского штаба Фото: ХК "Барыс"
Исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен Олег Болякин, который на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы клуба Болякин имеет звание Заслуженного тренера РК, хорошо известен по работе с молодёжной сборной Казахстана, которую он выводил в элитный дивизион и сохранял там прописку. Также он имеет большой опыт в клубной деятельности.

Ранее он был главным тренером павлодарского "Иртыша", карагандинской "Сарыарки", которую приводил к чемпионству, "Торпедо" из Усть-Каменогорска, "Алматы" и ангарского "Ермака".

В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.

Ранее сообщалось, что сейчас "Барыс" занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. При и.о. главного тренера столичного клуба Галыме Мамбеталиеве "Барыс" выиграл девять матчей и потерпел 16 поражений.  А сам Мамбеталиев заметно улучшил свои показатели в рейтинге лучших наставников Континентальной хоккейной лиги.

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