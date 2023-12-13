"Барыс" объявил о новом составе тренерского штаба

Исполняющим обязанности главного тренера "Барыса" назначен Олег Болякин, который на протяжении последних месяцев работал в клубе на должности генерального менеджера, сообщает Zakon.kz

По информации пресс-службы клуба Болякин имеет звание Заслуженного тренера РК, хорошо известен по работе с молодёжной сборной Казахстана, которую он выводил в элитный дивизион и сохранял там прописку. Также он имеет большой опыт в клубной деятельности.

Ранее он был главным тренером павлодарского "Иртыша", карагандинской "Сарыарки", которую приводил к чемпионству, "Торпедо" из Усть-Каменогорска, "Алматы" и ангарского "Ермака".



В тренерский штаб Болякина войдут Андрей Шаянов и Талгат Жайлауов, которые заменят Александра Высоцкого и Ерлана Сагымбаева.

Ранее сообщалось, что сейчас "Барыс" занимает последнее, 12-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. При и.о. главного тренера столичного клуба Галыме Мамбеталиеве "Барыс" выиграл девять матчей и потерпел 16 поражений. А сам Мамбеталиев заметно улучшил свои показатели в рейтинге лучших наставников Континентальной хоккейной лиги.