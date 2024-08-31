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Ермек Маржикпаев прокомментировал свою отставку с поста главы Минспорта

Ермек Маржикпаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2024 18:37 Фото: primeminister.kz
Ермек Маржикпаев 31 августа прокомментировал свою отставку с поста министра туризма и спорта, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. 


"Сегодня завершаю свою работу на посту министра туризма и спорта РК. Это был важный и значимый этап в моей жизни. Искренне благодарю президента и правительство за оказанное доверие, а также всех коллег за плодотворное сотрудничество. Верю, что начатые инициативы будут продолжены и принесут свои плоды в развитие отечественного туризма и спорта", – подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Ранее сообщалось, что указом главы государства Ермек Маржикпаев освобожден от должности министра туризма и спорта. Он занимал эту должность с сентября 2023 года.

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