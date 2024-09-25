Эксперты выявили самый лучший матч в истории сборной Аргентины по футболу
По мнению журналистов FourFourTwo, победа аргентинцев над Францией по пенальти в заключительной встрече мундиаля 2022 года заняла первое место в рейтинге 32 лучших игр этой южноамериканской сборной.
В призовую тройку исторических побед аргентинской команды вошли еще два решающих поединка.
Первый из них – знаменитая битва между Аргентиной и ФРГ в финале ЧМ-1986 в Мексике (3:2).
Далее следует не менее интересный матч 1978 года, когда аргентинцы впервые стали чемпионами мира, обыграв Голландию в финале со счетом 3:1.
Аргентина ныне является действующим чемпионом мира, трофей им достался два года назад в Катаре. Тогда Лионель Месси и его партнеры в третий раз своей истории привезли золотой Кубок мира в Буэнос-Айрес.