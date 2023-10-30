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Подведены итоги футбольного чемпионата КПЛ-2023

Итоги чемпионата КПЛ-2023 Фото: Instagram/fc__ordabasy
29 октября прошли матчи заключительного 26-го тура первенства казахстанской футбольной Премьер-лиги. По их итогам стали известны все призеры турнира, сообщает Zakon.kz.

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Досрочно заработавший "золото" чемпионата ФК "Ордабасы" в последнем туре на выезде уступил актаускому "Каспию" – 0:1. Теперь южане будут защищать честь страны в Лиге чемпионов УЕФА в следующем сезоне. 

 

Серебряными призерами чемпионата КПЛ-2023 стали футболисты "Астаны", которые в гостях сыграли вничью с карагандинским "Шахтером" – 1:1. "Бронза" достанется футбольному клубу "Актобе". Команда из ЗКО не смогла обыграть на своем поле "Жетысу" из Талдыкоргана – 2:2.


На четвертой строчке турнирной таблицы разместился "Кайрат", лучшую пятерку команд страны замкнули футболисты "Кызыл-Жара".

Результаты 26-го тура первенства КПЛ-2023 выглядят следующим образом:

Нынешний футбольный сезон в Казахстане практически закрыт. Болельщикам осталось посмотреть только финальный матч Кубка республики. 4 ноября в Астане за почетный трофей сразятся "Ордабасы" и костанайский "Тобол".

В случае победы в этом поединке костанайский коллектив сыграет в Лиге Европы на будущий год. А если "шымкентцы" оформят чемпионский дубль, то путевку в Лигу Европы заберет "Астана", а в Лиге конференций вместо "столичных" Казахстан представит "Кайрат". Гарантированное место в Лиге конференций уже забронировал "Актобе".

Футбол Лучший бомбардир

Фото: Instagram/f.c.kairat

По итогам сезона три команды покидают Премьер-лигу. "Окжетпес", "Каспий" и "Актау" в 2024 году будут играть в Первой лиге казахстанского первенства. Вместо них в Высший дивизион поднимаются "Елимай" (Семей) и "Туран" (Туркестанская область). 

Лучшим бомбардиром чемпионата КПЛ-2023 стал бразильский форвард алматинского "Кайрат" Жоао Паулу, у которого 17 забитых мячей в сезоне.

Ранее клуб "Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана по футболу.

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