У Роналду будет самая высокая зарплата в чемпионате Саудовской Аравии
Как информирует Capology, 39-летний нападающий "Аль-Насра" получит 200 млн евро в сезоне-2024/25 и плюс возможны разные премии. Вслед за Роналду идут Карим Бензема и Неймар, у них заработки по 100 млн евро.
Фото: Instagram/neymarjr
В топ-10 высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии еще вошли: Рияд Марез (52,2 млн евро), Садьо Мане (40 млн), Калиду Кулибали (34,7 млн), Нголо Канте (25 млн), Александар Митрович (25 млн), Сергей Милинкович-Савич (25 млн) и Эмерик Лапорт (24,5 млн).
Уже на протяжении многих лет Роналду находится во главе списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В начале 2024 года португалец зарабатывал больше среди всех футболистов за каждый пост в социальных сетях.