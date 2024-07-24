У Роналду будет самая высокая зарплата в чемпионате Саудовской Аравии

Лидер и капитан саудовского футбольного клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду будет получать заработную плату в размере 200 млн евро за следующий сезон Саудовской Суперлиги. В два раза меньше, чем португалец, будут зарабатывать бразилец Неймар и француз Карим Бензема, сообщает Zakon.kz.

Как информирует Capology, 39-летний нападающий "Аль-Насра" получит 200 млн евро в сезоне-2024/25 и плюс возможны разные премии. Вслед за Роналду идут Карим Бензема и Неймар, у них заработки по 100 млн евро.





Фото: Instagram/neymarjr

В топ-10 высокооплачиваемых футболистов чемпионата Саудовской Аравии еще вошли: Рияд Марез (52,2 млн евро), Садьо Мане (40 млн), Калиду Кулибали (34,7 млн), Нголо Канте (25 млн), Александар Митрович (25 млн), Сергей Милинкович-Савич (25 млн) и Эмерик Лапорт (24,5 млн).

Уже на протяжении многих лет Роналду находится во главе списка самых высокооплачиваемых спортсменов мира. В начале 2024 года португалец зарабатывал больше среди всех футболистов за каждый пост в социальных сетях.