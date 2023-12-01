Опубликован рейтинг самых красивых голов Криштиану Роналду

Знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду за свою карьеру забил много красивых голов, 34 из которых вошли в список лучших от журнала FourFourTwo, сообщает Zakon.kz.

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За долгую профессиональную карьеру Роналду играл в ведущих чемпионатах Португалии, Англии, Испании, Италии и Саудовской Аравии. Португалец забил в ворота соперников достаточно шедевральных голов как на клубном уровне, так и на уровне сборных.

Лучшим в этом списке признали гол Роналду в ворота туринского "Ювентуса" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов сезона 2017/18. В то время он защищал честь мадридского "Реала".

На второй строчке оказался гол, который Криштиану забил в ворота своих соотечественников из "Порту" на пути к полуфиналу Лиги чемпионов-2008/09. Тогда португалец выступал за английский "Манчестер Юнайтед".

Призовую тройку замыкает мяч, отправленный португальцем со штрафного в ворота сборной Испании. Это случилось на Мундиале-2018.

38-летний Криштиану Роналду ныне защищает цвета саудовского клуба "Аль-Наср", с которым подписал контракт в начале 2023 года. Сейчас его команда в Суперлиге Саудовской Аравии занимает второе место, а сам он возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата с активом в 15 мячей.

В ночь на 2 декабря "Аль-Наср" на выезде встречается с лидером турнирной таблицы – "Аль-Хилялом".

Ранее Роналду назвали лучшим футболистом за всю историю "Реала".