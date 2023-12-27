ФК "Кайрат" пополнился полузащитником сборной Грузии

Алматинский футбольный клуб "Кайрат" объявил о переходе из "Динамо" (Батуми) 26-летнего полузащитника сборной Грузии Гиорги Зарии, сообщает Zakon.kz.

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Контракт грузинского игрока с алматинским коллективом рассчитан до конца 2025 года, сообщает пресс-служба ФК "Кайрат".

Гиорги Зария начал профессиональную карьеру на родине, выступая за клуб "Саско". В 2015 году стал игроком "Динамо" из Тбилиси, в составе которого играл более пяти лет. Вместе с командой трижды становился чемпионом Грузии, два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Последние три года Зария защищал цвета "Динамо" из Батуми. В этом году он отыграл в составе этой команды 39 матчей, в которых забил девять мячей и выполнил пять голевых передач. Тем самым он помог своей команде завоевать золотые медали.

Осенью 2021 года Зария дебютировал за сборную Грузии, выйдя в стартовом составе в матче с Испанией.

Это второе пополнение рядов алматинского клуба футболистами из Грузии в нынешнем межсезонье. В середине ноября из "Актобе" в "Кайрат" перебрался защитник Лука Гадрани.

