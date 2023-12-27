Сумеет ли ЦСКА прервать неудачную серию?
Фото: Olimbet
Коэффициенты на "армейское" противостояние Москвы и Санкт-Петербурга предложили аналитики Olimpbet.
ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 27 декабря, 22:30 (время Астаны)
Предыдущие матчи регулярного первенства сложились для двух "армейских" коллективов по-разному. Москвичи драматичнейшим образом уступили на своем льду "Салавату Юлаеву" (3:4 ОТ), позволив уфимцам сравнять счет за несколько секунд до окончания третьего периода, а затем пропустив роковую шайбу на первой же минуте овертайма.
А вот клуб из Санкт-Петербурга, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением со стороны московского "Динамо", сумел-таки добиться победы в сражении с "бело-голубыми" (3:2). И вот теперь питерской команде придется провести вторую за три дня игру в российской столице.
ЦСКА находится в явном кризисе, потерпев в "регулярке" четыре поражения кряду. К тому же команда Сергея Федорова проиграла СКА все три очные встречи текущего сезона, причем каждый раз – в основное время. Значит ли это, что у действующего обладателя Кубка Гагарина нет шансов на успех в противостоянии с одноклубниками с берегов Невы?
Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что, напротив, у хозяев имеются вполне осязаемые перспективы прервать свою серию неудач. Победитель матча: ЦСКА – 1.81, СКА – 1.99. А вероятность овертайма в центральном матче игрового дня букмекер № 1 в Казахстане оценивает кэфом 3.91.
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