Сумеет ли ЦСКА прервать неудачную серию?

ЦСКА (Москва) – СКА (Санкт-Петербург). 27 декабря, 22:30 (время Астаны)





Предыдущие матчи регулярного первенства сложились для двух "армейских" коллективов по-разному. Москвичи драматичнейшим образом уступили на своем льду "Салавату Юлаеву" (3:4 ОТ), позволив уфимцам сравнять счет за несколько секунд до окончания третьего периода, а затем пропустив роковую шайбу на первой же минуте овертайма.





А вот клуб из Санкт-Петербурга, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением со стороны московского "Динамо", сумел-таки добиться победы в сражении с "бело-голубыми" (3:2). И вот теперь питерской команде придется провести вторую за три дня игру в российской столице.





ЦСКА находится в явном кризисе, потерпев в "регулярке" четыре поражения кряду. К тому же команда Сергея Федорова проиграла СКА все три очные встречи текущего сезона, причем каждый раз – в основное время. Значит ли это, что у действующего обладателя Кубка Гагарина нет шансов на успех в противостоянии с одноклубниками с берегов Невы?





Эксперты Olimpbet склоняются к тому, что, напротив, у хозяев имеются вполне осязаемые перспективы прервать свою серию неудач. Победитель матча: ЦСКА – 1.81, СКА – 1.99. А вероятность овертайма в центральном матче игрового дня букмекер № 1 в Казахстане оценивает кэфом 3.91.



