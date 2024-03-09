Сумеет ли "Болонья" остановить "Интер"?

Матч с участием лидера Серии А – в коэффициентах Olimpbet.

Серия А. 28-й тур. "Болонья" – "Интер". 9 марта, 22:00 (время Астаны)

В центральном противостоянии 28-го тура итальянского первенства сойдутся команды с самыми продолжительными победными сериями. "Интер" не знает очковых потерь на протяжении девяти матчей подряд, "Болонья" – шести.

Но по итогам их очной встречи чья-то белая полоса точно прервется. А может произойти и так, что не получится выиграть ни у одной из команд.

Миланцы не просто лидируют в Серии А, они создали себе такой внушительный отрыв от преследователей, что только вмешательство потусторонних сил сможет помешать команде Симоне Индзаги завоевать "скудетто" сезона-2023/24.

Что касается "Болоньи", то она проводит самый успешный сезон в XXI веке, всерьез претендуя на первое в своей истории попадание в Лигу чемпионов. Сейчас коллектив под управлением одного из наиболее прогрессивных тренеров Европы Тиаго Мотты располагается на четвертой строчке таблицы и по итогам тура с нее точно никуда не сдвинется.

Однако проигрывать "красно-синим" все же нежелательно, так как снизу в опасной близости располагается "Рома", которая при новом рулевом Даниэле Де Росси набрала отличный ход. Но реально ли "Болонье" остановить "черно-синюю" машину из Милана?

Статистика утверждает, что вполне. Уже по ходу этого сезона болонцы смогли сыграть вничью с "Интером" в чемпионате (2:2) и выбить "нерадзурри" из Кубка Италии. Причем оба раза "борзые" успешно противостояли миланцам на их территории. Предыдущий же визит "Интера" в Болонью завершился для него поражением со счетом 0:1.

И все же сейчас эксперты Olimpbet не особо верят в то, что "красно-синие" хозяева способны огорчить "черно-синих" гостей: П1 – 3.59, Х – 3.44, П2 – 2.15.

Однако наиболее вероятный счет матча на стадионе "Ренато Далль'Ара", по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 6.36.

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Фото: Olimpbet

АПЛ. 28-й тур. "Манчестер Юнайтед" – "Эвертон". 9 марта, 17:30

"Красные дьяволы", проиграв два последних матча в АПЛ, до предела осложнили себе задачу попадания в зону Лиги чемпионов на финише сезона. "Ириски" же не могут одержать ни одной победы в английском первенстве на протяжении десяти туров подряд.

При этом, как ни странно, болельщики "Эвертона" находятся в приподнятом настроении, так как их клубу вернули четыре очка из десяти, отобранных за нарушение клубом из Ливерпуля регламента соревнований.

Это позволило "синим" подняться из зоны вылета из Премьер-лиги, хотя говорить о том, что самые трудные времена у команды Шрна Дайча позади, пока преждевременно. С учетом того, что "Эвертон" последнюю победу в чемпионате одержал еще 16 декабря, можно предположить, что риск расставания с АПЛ у клуба по-прежнему существует, и он достаточно велик.

Смогут ли "ириски", уступившие в четырех предыдущих очных дуэлях "красным дьяволам", пополнить свой очковый багаж по итогам новой встречи на "Олд Траффорд"? Аналитики Olimpbet практически не верят в такой исход: П1 – 1.87, Х – 3.92, П2 – 4.07.

При этом самый популярный букмекер страны верит, что матч в Манчестере может стать "верховым": Тот (2.5) М – 2.23, Б – 1.68.

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