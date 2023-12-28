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Ворота клуба КХЛ будет защищать 50-летний экс-обладатель Кубка Стэнли

Хоккей Игрок Торпедо Фото: Instagram/khabby35
Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" подписал контракт на один сезон со знаменитым российским голкипером Николаем Хабибулиным, которому на следующей неделе исполнится 51 год, сообщает Zakon.kz.

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Хабибулин до этого работал тренером вратарей в нижегородском клубе. Он является олимпийским чемпионом 1992 года в Альбервиле (Франция), бронзовым призером Олимпиады-2022 (США) и обладателем Кубка Стэнли 2004 в составе команды "Тампа-Бэй Лайтнинг".

К тому же Николай считается рекордсменом по количеству игр в NHL среди российских вратарей (799) и входит в топ-20 лиги по этому показателю.

За время выступления в НХЛ Хабибулин одержал 333 победы, в 46 из которых не пропустил шайб. А в матчах за Кубок Стэнли в активе вратаря 72 игры, 39 побед и шесть "сухих" встреч. Он завершил игровую карьеру в 2014 году. В составе "Торпедо" голкипер будет выступать под 39-м номером.

Надо отметить, что это не первое возвращение опытных и возрастных игроков НХЛ. 24 декабря после двух с половиной лет отсутствия на лед вернулся знаменитый россиянин Илья Ковальчук. Свое возвращение в майке московского "Спартака" он отметил шайбой в ворота китайского "Куньлунь Ред Стар".   

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