Обладатель Кубка Гагарина – 2024 вернулся в "Барыс"

Казахстанский хоккейный клуб "Барыс" подписал контракт со своим воспитанником Максимом Мухаметовым, который в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина. Договор рассчитан до 31 мая 2026 года, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанский форвард почти всю карьеру провел в системе "Барыса", выступал в командах "Снежные Барсы" и "Кочевник". В 2023 году он помог "Кочевнику" завоевать золотую медаль чемпионата Казахстана и стал лучшим нападающим того сезона.

В минувшем сезоне Максим дебютировал в КХЛ в составе магнитогорского "Металлурга", где набрал 4 (1+3) очка в 24 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Мухаметов принял участие в четырех матчах и стал обладателем Кубка Гагарина.

"Мухаметов – уникальный нападающий, который может играть как в центре, так и на фланге. Очень универсальный игрок, даже в обороне. Возможно, у него не было много игрового времени в "Металлурге", но его дебют в чемпионате был удачным. Верим, что Максим сможет принести команде пользу уже с первых матчей". Генеральный менеджер "Барыса" Олег Болякин

Также "Барыс" сообщил о подписании контракта с талантливым 19-летним казахстанским вратарем Владимиром Никитиным до 31 мая 2025 года.

В декабре 2023 года он стал одним из героев юношеского чемпионата мира в первом дивизионе. По итогам турнира, если наши ребята вернулись в элитный дивизион, то Никитин был признан лучшим вратарем.

Между тем 11 июня "Барыс" узнал расписание нового сезона в КХЛ. К будущему чемпионату астанинский коллектив будет тренироваться под руководством нового главного тренера – Дэвида Нэмировски.