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Спорт

Асаубаева входит в топ-20 шахматисток на ЧМ-2024 по рапиду

Шахматы ЧМ-2024 Топ-20, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:38 Фото: Instagram/bibisarachess
В Нью-Йорке (США) стартовало мировое первенство по шахматам в дисциплине рапид. После первого игрового дня лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева замыкает список первой 20-ки лучших шахматисток планеты, сообщает Zakon.kz.

К данной минуте наша шахматистка набрала три очка после четырех сыгранных туров и занимает 20-е место в общей таблице соревнований. На старте ЧМ-2024 Асаубаева две партии сыграла вничью с Раут Падмини (Индия) и Алисией Сливичка (Польша).

Затем Бибисара одержала две победы подряд, переиграв Атоузу Пуркашян (США) и Теодору Иньяк (Сербия). 

Шахматы Старт ЧМ-2024, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:38

Фото: Instagram/bibisarachess

Помимо первого номера казахстанской женской сборной, в Нью-Йорке играет еще ряд наших представительниц.

Их турнирная позиция к этому моменту выглядит следующим образом: Лия Курмангалиева (30-е место), Меруерт Камалиденова (46), Амина Каирбекова (47), Зейнеп Султанбек (48), Алуа Нурман (65), Ксения Балабаева (74), Аяулым Калдарова (79), Эльназ Калиахмет (80), Зарина Нургалиева (96) и Асель Серикбай (100).

Шахматы ЧМ-2024 15 Место, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 15:38

Фото: Instagram/kazybek_nogerbek

В мужской категории самый высокий результат среди казахстанцев пока демонстрирует Казыбек Ногербек, который располагается на 15-й строчке после первого дня состязаний в открытом рапиде с активом в четыре очка. 

Другие его коллеги по команде в таблице ЧМ-2024 располагаются на следующих позициях: Эдгар Мамедов (28), Ринат Жумабаев (53), Арыстан Исанжулов (61), Марк Смирнов (78), Рамазан Жалмаханов (97), Алдияр Ансат (113), Алишер Сулейменов (125) и Арыстанбек Уразаев (162).

Мировое первенство 2024 года завершится 31 декабря соревнованиями в категории блиц.    

Бибисара Асаубаева приехала в Нью-Йорк, став лидером общей таблицы женского Гран-при ФИДЕ. 

Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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