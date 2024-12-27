Асаубаева входит в топ-20 шахматисток на ЧМ-2024 по рапиду

В Нью-Йорке (США) стартовало мировое первенство по шахматам в дисциплине рапид. После первого игрового дня лидер женской сборной Казахстана Бибисара Асаубаева замыкает список первой 20-ки лучших шахматисток планеты, сообщает Zakon.kz.

К данной минуте наша шахматистка набрала три очка после четырех сыгранных туров и занимает 20-е место в общей таблице соревнований. На старте ЧМ-2024 Асаубаева две партии сыграла вничью с Раут Падмини (Индия) и Алисией Сливичка (Польша).

Затем Бибисара одержала две победы подряд, переиграв Атоузу Пуркашян (США) и Теодору Иньяк (Сербия).

Фото: Instagram/bibisarachess

Помимо первого номера казахстанской женской сборной, в Нью-Йорке играет еще ряд наших представительниц.

Их турнирная позиция к этому моменту выглядит следующим образом: Лия Курмангалиева (30-е место), Меруерт Камалиденова (46), Амина Каирбекова (47), Зейнеп Султанбек (48), Алуа Нурман (65), Ксения Балабаева (74), Аяулым Калдарова (79), Эльназ Калиахмет (80), Зарина Нургалиева (96) и Асель Серикбай (100).

Фото: Instagram/kazybek_nogerbek

В мужской категории самый высокий результат среди казахстанцев пока демонстрирует Казыбек Ногербек, который располагается на 15-й строчке после первого дня состязаний в открытом рапиде с активом в четыре очка.

Другие его коллеги по команде в таблице ЧМ-2024 располагаются на следующих позициях: Эдгар Мамедов (28), Ринат Жумабаев (53), Арыстан Исанжулов (61), Марк Смирнов (78), Рамазан Жалмаханов (97), Алдияр Ансат (113), Алишер Сулейменов (125) и Арыстанбек Уразаев (162).

Мировое первенство 2024 года завершится 31 декабря соревнованиями в категории блиц.

Бибисара Асаубаева приехала в Нью-Йорк, став лидером общей таблицы женского Гран-при ФИДЕ.