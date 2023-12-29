Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Названы самый дорогой вратарь, защитник и полузащитник 2023 года

Названы самые дорогие футболисты мира: вратарь, защитник и хавбек Фото: Instagram/judebellingham, josko_gvardiol, diogomcosta99
Популярный немецкий портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов мира, которые выступают на разных позициях, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

По оценке Transfermarkt, рейтинг самых дорогих вратарей мира возглавили два футболиста: Диогу Кошта ("Порту") и Майк Меньян ("Милан"). Обоих оценивают в 45 млн евро. В топ-5 дорогостоящих голкиперов также входят: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, 40 млн), Грегор Кобель ("Боруссия", 40 млн) и Андре Онана ("Манчестер Юнайтед", 40 млн).


Среди защитников самыми дорогими игроками стали представители "Манчестер Сити", Йошко Гвардиол и Рубен Диаш. Рыночная цена этих футболистов сейчас составляет 80 млн евро. За "горожанами" следуют Вильям Салиба ("Арсенал", 75 млн), Альфонсо Дэвис ("Бавария", 70 млн) и Рональд Араухо ("Барселона", 70 млн).


Среди полузащитников лидирует хавбек мадридского "Реала" Джуд Беллингем. 20-летнего британца оценивают в 180 млн евро. В списке дорогих вингеров также числятся Джамал Мусиала ("Бавария", 110 млн), Деклан Райс ("Арсенал", 110 млн), Родри ("Манчестер Сити", 110 млн) и Флориан Виртц ("Байер", 100 млн).


Между тем талантливого английского футболиста признали лучшим еще в двух номинациях. Издание Goal назвало трансфер Джуда Беллингема в "Реал" самым успешным в этом сезоне: он перешел из дортмундской "Боруссии" за 111 млн долларов. Далее идут Гарри Кейн ("Бавария") за 109,7 млн и Серу Гирасси ("Штутгарт") за 9,8 млн долларов.

Футбол Успешный трансфер 2023 года

Фото: Instagram/judebellingham

А по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Джуд Беллингем стал лучшим молодым (не старше 20 лет) футболистом 2023 года. У конкурентов молодого англичанина практически не было шансов его опередить, форвард "галактикос" набрал 276 очков. В тройке призеров оказались также Джамал Мусиала ("Бавария", 120 баллов) и Гави ("Барселона", 82).

Ранее был опубликован список самых дорогих футболистов мира.

Читайте также

Футбол Сборная АПЛ
Эксперты составили символическую сборную АПЛ-2023
Две казахстанские шахматистки вошли в топ-20 на ЧМ-2023
Две казахстанские шахматистки вошли в топ-20 на ЧМ-2023
Гол Тагыбергена в ворота сборной Дании отметили миллионы подписчиков соцсетей
Гол Тагыбергена в ворота сборной Дании отметили миллионы подписчиков соцсетей
Куандык Шынасилов
Реал Мадрид Барселона ФК Манчестер Юнайтед Манчестер сити ПСЖ Бавария
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ситуация в Украине
Ситуация в Украине: главу ДНР заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, Лавров высказался о заморозке конфликта
Обвинение водителя в опьянении: как реагировать
Без вина виноватые: как водителю правильно реагировать на обвинение в опьянении
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Топ правовых тем 2023 года
Прибавка к пенсии, Нацфонд – детям, "отмена" налога на транспорт: правовые топ-события 2023 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: