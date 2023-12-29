Названы самый дорогой вратарь, защитник и полузащитник 2023 года

Популярный немецкий портал Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов мира, которые выступают на разных позициях, сообщает Zakon.kz.

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По оценке Transfermarkt, рейтинг самых дорогих вратарей мира возглавили два футболиста: Диогу Кошта ("Порту") и Майк Меньян ("Милан"). Обоих оценивают в 45 млн евро. В топ-5 дорогостоящих голкиперов также входят: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, 40 млн), Грегор Кобель ("Боруссия", 40 млн) и Андре Онана ("Манчестер Юнайтед", 40 млн).





Среди защитников самыми дорогими игроками стали представители "Манчестер Сити", Йошко Гвардиол и Рубен Диаш. Рыночная цена этих футболистов сейчас составляет 80 млн евро. За "горожанами" следуют Вильям Салиба ("Арсенал", 75 млн), Альфонсо Дэвис ("Бавария", 70 млн) и Рональд Араухо ("Барселона", 70 млн).





Среди полузащитников лидирует хавбек мадридского "Реала" Джуд Беллингем. 20-летнего британца оценивают в 180 млн евро. В списке дорогих вингеров также числятся Джамал Мусиала ("Бавария", 110 млн), Деклан Райс ("Арсенал", 110 млн), Родри ("Манчестер Сити", 110 млн) и Флориан Виртц ("Байер", 100 млн).





Между тем талантливого английского футболиста признали лучшим еще в двух номинациях. Издание Goal назвало трансфер Джуда Беллингема в "Реал" самым успешным в этом сезоне: он перешел из дортмундской "Боруссии" за 111 млн долларов. Далее идут Гарри Кейн ("Бавария") за 109,7 млн и Серу Гирасси ("Штутгарт") за 9,8 млн долларов.





Фото: Instagram/judebellingham

А по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), Джуд Беллингем стал лучшим молодым (не старше 20 лет) футболистом 2023 года. У конкурентов молодого англичанина практически не было шансов его опередить, форвард "галактикос" набрал 276 очков. В тройке призеров оказались также Джамал Мусиала ("Бавария", 120 баллов) и Гави ("Барселона", 82).

Ранее был опубликован список самых дорогих футболистов мира.