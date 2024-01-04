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ПСЖ второй сезон подряд берет Суперкубок Франции

Футбол Суперкубок Франции Фото: Instagram/psg
Футбольный клуб ПСЖ второй год подряд становится победителем Суперкубка Франции. Накануне подопечные Луиса Энрике в финале были сильнее "Тулузы" со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz.

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Парижский коллектив также установил рекорд Франции, завоевав данный трофей 12-й раз в своей истории. 10 из этих 12 наград ПСЖ выиграл за последние 11 сезонов. Только в 2021-м году им не удалось поднять этот трофей.

В свою очередь "Тулуза" играла в финальном матче за Суперкубок второй раз в истории этого турнира. Им не повезло, как это произошло в 1957-м году, когда проиграли "Сент-Этьену" со счетом 1:2.

Во второй попытке преградой стала ПСЖ. Авторами голов в финале Суперкубка стали Ли Кан Ин и Килиан Мбаппе.  

  

А для испанского специалиста Луиса Энрике это первый трофей в качестве главного тренера ПСЖ. 

Футбол Первый Трофей ПСЖ

Фото: Instagram/psg

Луис Энрике возглавил французскую команду прошлым летом. Для него это первая награда за последние семь лет на тренерском посту, и он не хочет останавливаться на достигнутом, передает Footmercato.

"Всегда сложно выигрывать трофеи. Важно подготовиться к этим матчам немного по-другому, чтобы быть максимально эффективными. Cчастлив, мы думаем о том, чтобы двигаться дальше в попытке получить другие трофеи. Я никогда не бываю удовлетворен на 100%, мы можем добиться большего".Луис Энрике, главный тренер ПСЖ

Как известно, Энрике в 2017 году руководил "Барселоной", затем он возглавлял сборную Испании и с ней стал финалистом Лиги наций УЕФА.

Финальный поединок Суперкубка Франции также останется памятным для форварда Килиана Мбаппе. Он забил 111 мяч в составе "парижан" в домашних матчах. И в этой гонке Килиан стал лучшим бомбардиром клуба в играх на арене "Парк де Пренс", обогнав уругвайца Эдинсона Кавани, который отличился за ПСЖ 110 раз в домашних встречах.

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