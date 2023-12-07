"Палмейрас" второй год подряд берет "золото" чемпионата Бразилии

В Бразилии завершились матчи заключительного 38-го тура чемпионата страны по футболу, по итогам которых стало известно окончательное положение команд в таблице. Этот список второй год подряд возглавили футболисты клуба "Палмейрас", сообщает Zakon.kz.

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В итоговой таблице бразильского первенства "Палмейрас" набрал 70 очков, что дало возможность игрокам клуба второй год подряд выиграть золотые медали. "Серебро" досталось "Гремио" (68), а "бронзой" будут удостоены футболисты клуба "Атлетико Минейро" (66).

Клуб из Сан-Паулу защитил свой прошлогодний титул во главе с португальским наставником Абелом Феррейру, который скорее всего уже через три недели возглавит один из топ-команд Саудовской Аравии.

В своей истории "Палмейрас" выиграл данный чемпионский титул в 12-й раз, что является рекордом бразильского футбола. В активе "Сантоса" 8 трофеев, по 7 имеют "Коринтианс" и "Фламенго".





Однако, надо заметить, что этот сезон не сложился для одного из титулованных клубов Южной Америки. Команда "Сантос", честь которой в свое время защищали легендарный Пеле и известный Неймар вылетел в первую лигу. И это случилось впервые в истории коллектива, если учесть, что она была образована в 1912 году.

