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Испанский тренер Мендилибар выиграл еврокубок второй сезон подряд

Футбол 2 Трофей за сезон, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2024 18:07 Фото: Instagram/OlympiacosFC
Главный тренер футбольного клуба "Олимпиакос" Хосе Луис Мендилибар второй год подряд становится победителем европейского клубного турнира. Если ночью 30 мая он с греками взял Лигу конференций, то год назад ему не было равных в Лиге Европы УЕФА с "Севильей", сообщает Zakon.kz.

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63-летнему Хосе Луису Мендилибару покорился второй еврокубковый финал подряд в его карьере. Что  интересно, это его единственные трофеи за 30-летнюю тренерскую работу.

"Потребовалось много времени, чтобы достичь успеха. До сих пор приходилось бороться за другие вещи, и это удавалось с тем или иным образом. Но это серьезное достижение. Я такое приветствую. Буду вспоминать об этом через несколько лет, не сейчас. Я буду думать об этом и схвачусь за голову".Главный тренер ФК "Олимпиакос" Хосе Луис Мендилибар

В ночь на 30 мая ФК "Олимпиакос", у руля которого испанский специалист встал всего лишь четыре месяца назад, обыграл итальянскую "Фиорентину" со счетом 1:0 в финале Лиги конференций.

А в прошлом сезоне Мендилибар привел "Севилью" к победе в Лиге Европы. Тогда его подопечные в решающем поединке были сильнее еще одной итальянской дружины "Ромы" (1:1, 4:1 по пенальти).

Благодаря данному трофею "Олимпиакос" в будущем сезоне сыграет в Лиге Европы. А финалист "Фиорентина" выступит в квалификации Лиги конференций. 

Героем финальной битвы между "Олимпиакосом" и "Фиорентиной" стал форвард греков Аюб Эль-Кааби, который забил победный гол на 116-й минуте и стал лучшим бомбардиром Лиги конференций.

В этом турнире марокканский нападающий забил 11 голов в девяти матчах. Плюс к этому Эль-Кааби установил новый рекорд турниров УЕФА.


Также стоит подчеркнуть, что "Олимпиакос" стал первым греческим клубом, кто выиграл еврокубковый турнир. Ранее этого успеха мог добиться "Панатинаикос", который уступил "Аяксу" (0:2) в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году.

К этому часу определились победители двух еврокубков. 23 мая Лигу Европы выиграла итальянская "Аталанта", обыгравшая "Байер". 

А финал самого престижного клубного турнира Европы, Лиги чемпионов, пройдет 1 июня, где встретятся "Реал" и "Боруссия". 

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