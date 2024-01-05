Объявлен список казахстанских атлетов на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024
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По информации пресс-службы НОК РК, честь нашей страны в Южной Корее будут защищать следующие спортсмены:
Биатлон: Алема Карабаева, Ильяс Хасенов, Эвелина Мезенцева, Антон Редькин, Мария Воробьева и Кирилл Зотов.
Горнолыжный спорт: Ростислав Хохлов и Александра Скороходова.
Керлинг: Мерей Тастемир и Ибрагим Тастемир.
Фото: Instagram/shumekova_06
Конькобежный спорт:
Руслан Жанадилов, Михаил Матрюхин, Алина Шумекова и Кристина Шумекова.
Лыжные гонки: Берик Боранбаев, Аубакир Тотанов, Милана Мамедова и Виолетта Митропольская.
Прыжки с трамплина: Илья Мизерных, Илья Шильников, Софья Шишкина и Алена Свириденко. ️
Фото: Instagram/cop_zvs
Фристайл-могул: Юлия Феклистова и Денис Раструба.
Шорт-трек: Меиржан Толеген, Ерасыл Шынгысхан, Анастасия Астраханцева и Полина Омельчук.
Хоккей с шайбой: Темирлан Айболулы, Бексултан Макыш, Арсений Кучковский, Адильхан Саттар, Никита Кулаков, Матвей Решетько, Расул Турсунов, Арман Толен, Жахангер Тлеухан, Таир Бигаринов, Егор Кравченко, Роман Мичуров, Ануар Ахметжанов.
Лыжное двоеборье: Арман Куаныш.
Фото: Instagram/cop_zvs
Комплексные соревнования мирового масштаба пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 года в городе Каннын в провинции Канвондо, Южная Корея. На молодежные Игры, которые впервые примет азиатский континент, Казахстан отправит 42 спортсменов в 10-ти программах.
В составе нашей делегации будет более 80 человек, включая официальных представителей, тренеров, врачей и работников СМИ.
А всего в этих состязаниях планируют принять участие около 1900 спортсменов из 79 стран мира.