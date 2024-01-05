США и Швеция разыграют "золото" МЧМ-2024 по хоккею

Молодежные хоккейные команды США и Швеции встретятся в финале ЧМ-2024 (U-20), который в эти дни подходит к завершению на льду шведского города Гетеборг, сообщает Zakon.kz.

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По информации IIHF, накануне хозяева катка в полуфинале данного турнира обыграли Чехию со счетом 5:2, а американцы были сильнее финской дружины – 3:2.

А проигравшие на стадии полуфинала – Чехия и Финляндия – разыграют бронзовые медали мирового первенства.

Сборная Швеции сыграет в финале Молодежного чемпионата мира спустя шесть лет. В 2018 году они в решающем матче уступили канадцам со счетом 1:3. А в последний раз шведы брали "золото" мира 12 лет назад, переиграв россиян (1:0, ОТ).

Финал и матч за третье место МЧМ-2024 пройдет 5 января. Действующие чемпионы мира из Канады не смогут побороться за высшие медали соревнований, так как в четвертьфинале шведских состязаний проиграли своим сверстникам из Чехии – 2:3.