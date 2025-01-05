США и Финляндия сыграют за "золото" молодежного ЧМ-2025 по хоккею

В Оттаве (Канада) подходит к завершению молодежное мировое первенство по хоккею (U-20). В решающем поединке встретятся представители США и Финляндии, сообщает Zakon.kz.

Утром 5 января американцы в полуфинале ЧМ-2025 переиграли сборную Чехию со счетом 4:1. В составе победителей отличились Гэйб Перро, Коул Эйзерман, Райан Леонард и Оливер Мур. Единственный гол чешской команды на счету Филипа Станцля.

Немного ранее первым финалистом канадского турнира стали хоккеисты Финляндии, преодолевшие барьер шведской дружины (4:3, ОТ).

Таким образом, финны вышли в финал молодежного чемпионата мира впервые с 2022 года. Тогда они проиграли канадцам.

Матч за "золото" ЧМ-2025 пройдет на арене "Канадиен Тайр-центр" и начнется 6 января в 05:30 по казахстанскому времени. В матче за третье место Чехия встретится со Швецией.

Неудачно провела данный турнир наша молодежь, которая в утешительном поединке за право остаться в элитном дивизионе, не смогла одолеть хоккеистов Германии (3:4).