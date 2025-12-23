#Казахстан в сравнении
Спорт

"Барыс" после триумфа над "Динамо" проиграл челябинскому "Трактору"

Барыс проиграл Трактору, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 22:04 Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с челябинским "Трактором" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал восьмое место в Восточной конференции, а российский был на шестой позиции.

Первый период остался за гостями, они забросили две безответные шайбы в ворота Андрея Шутова, а во втором и третьем довели все до победы – 2:0.

"Барыс" (Астана, Казахстан) – "Трактор" (Челябинск, Россия) 0:2 (0:2, 0:0, 0:0):

  • 0:1 – 07:46 Горюнов-Рольгизер (Жарков). В равенстве
  • 0:2 – 19:05 Дэй (Светлаков, Джиошвили). В равенстве

Вратари: Шутов – Мыльников.

Штраф: 10:6 (8:2, 0:2, 2:2).

25 декабря "Барыс" дома примет екатеринбургский "Автомобилист".

Ранее сообщалось, что "Барыс" сотворил сенсацию в КХЛ, обыграв "Динамо".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
