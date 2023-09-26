"Барыс" вырвал победу в драме с "Нефтехимиком"

Астанинский "Барыс" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги сыграл с нижнекамским "Нефтехимиком", сообщает Zakon.kz.

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Первый период остался за хозяевами, она забросили дважды, а у казахстанского клуба отметился Понтус Оберг. Во второй части игры Оберг оформил дубль, а Кирилл Савицкий впервые в поединке вывел астанчан вперед. Старт заключительной двадцатиминутки помог россиянам снова выйти вперед, однако Оберг оформил хет-трик и выровнял положение, тем не менее, затем последовал новый размен и отметился Самат Данияр. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Барыс", прервавший серию из двух поражений подряд.

"Нефтехимик" (Нижнекамск, Россия) – "Барыс" (Астана, Казахстан) 5:6 ОТ (2:1, 0:2, 3:2, 0:1).

Шайбы:

1:0 – 11:49 Бикмуллин (Гайнуллин, Брюквин). В равенстве

1:1 – 12:33 Оберг (Скленичка). В равенстве

2:1 – 14:19 Дергачёв (Белозёров, Клок). В большинстве

2:2 – 25:10 Оберг (Скленичка, Барбер). В большинстве

2:3 – 28:03 Савицкий (Омирбеков, Червени). В большинстве

3:3 – 41:04 Дергачёв (Клок, Якупов). В большинстве

4:3 – 41:26 Бикмуллин (Хоружев). В равенстве

4:4 – 43:57 Оберг (Барбер, Данияр). В равенстве

5:4 – 49:21 Митякин (Хохлов, Якупов). В равенстве

5:5 – 53:37 Данияр (Рахманов). В равенстве

5:6 – 61:12 Барбер (Скленичка). В равенстве

Вратари: Долганов – Паскуале 00:00-49:21, Шутов 49:21-60:00

Штраф: 4:6 (0:2, 4:0, 0:4, 0:0).