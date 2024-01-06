Сборная США стала победителем молодежного ЧМ-2024 по хоккею

Молодые хоккеисты сборной США в возрастной категории до 20 лет стали чемпионами мира 2024 года, обыграв в финальном матче команду Швеции со счетом 6:2, сообщает Zakon.kz.

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Финальная битва МЧМ-2024, которая прошла на шведской арене "Скандинавиум", практически прошла в равной борьбе до начала третьего периода, передает пресс-служба IIHF. Американцы забивали, хозяева отвечали, при счете 2:2 команды ушли на второй перерыв.

И в третьей 20-минутке шведы "рассыпались", а гости, наоборот, пошли вперед и забили 4 безответные шайбы в ворота скандинавов. В итоге – 6:2, и сборная США берет "золото" мирового первенства 2024 года.







Хоккеисты США второй раз за последние 4 года выиграли этот турнир, ранее они были лучшими в 2021 году. А всего американцы 6 раз становились чемпионами мира за всю историю.





В матче за бронзовые медали МЧМ-2024 сборная Чехии была сильнее Финляндии – 8:5. Нельзя не отметить боевой и волевой характер чешской дружины в этом матче, которая проигрывала по ходу игры со счетом 2:5. Однако затем сумела забить шесть шайб подряд, в том числе 4 раза за последние две минуты заключительного периода. Первой звездой данного поединка стал Ондржей Бехер, чешский игрок оформил хет-трик.

Самым ценным хоккеистом завершившегося турнира стал Юнатан Леккеримяки. Молодой нападающий шведской сборной с 6-ю шайбами разделил первое место в гонке снайперов ЧМ-2024 вместе с Иржи Кулихом (Чехия) и Гэвином Брайндли (США).

МЧМ-2025 пройдет в Канаде. "Кленовые листья" примут турнир 4-й раз за последние 5 лет.