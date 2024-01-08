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Объявлены имена казахстанских знаменосцев на зимней Юношеской Олимпиаде-2024

Знаменосцы Юношеской Олимпиады-2023 Фото: Instagram/_shumekova_, olimpic.kz
Кристина Шумекова и Ерасыл Шынгысхан пронесут флаг Казахстана на церемонии открытия IV зимних Юношеских Олимпийских игр 2024 года в южнокорейском Канвондо, сообщает Zakon.kz.

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Флаг Казахстана во время "Парада наций" пронесут Кристина Шумекова, член сборной команды по конькобежному спорту из Петропавловска и уральский шорт-трекист Ерасыл Шынгысхан.

Эти талантливые спортсмены удостоены чести пронести флаг Казахстана не только за достижения в своих видах спорта, но и за силу характера, которые они демонстрируют на международной спортивной арене. Восемнадцатилетняя Кристина Шумекова –мастер спорта РК по конькобежному спорту, чемпионка Республики Казахстан в своей возрастной категории, серебряный призер итальянского Этапа Кубка Мира-2023.

Знаменосцы ЗЮО-2024

Фото: Instagram/_shumekova_

17-летний Ерасыл Шынгысхан – кандидат в мастера спорта по шорт-треку, чемпион Республики Казахстан в своей возрастной категории, а также серебряный призер международных соревнований "Дети Азии-2023".

"Это невероятно волнующий момент для меня. Представлять Казахстан на Зимних Олимпийских Играх это не только честь, но и огромная ответственность. Я обещаю, что буду отдавать все силы на льду. Каждый из нас мечтает завоевать Олимпийскую медаль и эти Игры это наш шанс достичь своей цели".Кристина Шумекова

Для Ерасыла Шынгысхана соревнования в Канвонду по шорт-треку будут очень серьезными и он не скрывает своих эмоции перед этими Играми.

"Для меня это большая ответственность – стать знаменосцем национальной сборной. Наша команда готова к предстоящим соревнованиям, я уверен, что мы сможем достойно представить Казахстан. Участие в юношеских Олимпийских Играх – это важный опыт для каждого из нас, часть нашего профессионального роста".Ерасыл Шынгысхан

Руководитель штаба по подготовке к нынешним олимпийским играм Елсияр Канагатов выразил уверенность в выборе знаменосцев национальной юношеской сборной.

"Кристина и Ерасыл яркие представители нашей сильной и сплоченной команды. Их профессионализм, энтузиазм и преданность спорту отражают лучшие качества юношеской сборной. Эти ребята лица нового поколения казахстанского спорта, мы с нетерпением ждем их выступлений на зимних юношеских Олимпийских Играх в Канвондо и надеемся, что участие в этих Играх позволит нашим спортсменам обрести ценный опыт выступления на крупных международных соревнованиях". Елсияр Канагатов

IV зимние Юношеские Олимпийские Игры Канвон-2024 пройдут с 19 января по 1 февраля в провинции Канвон (Южная Корея). На данных соревнованиях планируется участие 1800 спортсменов из 50-ти стран мира.

Будет разыгран 81 комплект медалей в семи видах спорта (15 дисциплин). Спортивная делегация Казахстана представлена 42 спортсменами в пяти видах спорта.

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